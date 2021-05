Les Lakers ne seront pas champions cette année, parole de Barkley

Les Los Angeles Lakers sont à égalité avec les Phoenix Suns au premier tour des playoffs. Rien de sidérant, puisque Phoenix était tête de série n°2 à l'Ouest et que les Californiens ont connu une saison régulière pénible. Le petit souci, c'est que la dernière blessure d'Anthony Davis a calmé l'enthousiasme des fans des Purple and Gold. Il est acquis que ni "AD", ni LeBron James ne seront à 100% sur cette campagne. On a déjà vu des équipes en souffrance remporter le titre et c'est toujours ce que visent les Lakers. Une ambition qui n'a pas vraiment lieu d'être, à en croire ce bon vieux Charles Barkley, extrêmement pessimiste pour les tenants du titre.

"Quand on passe autant de temps sans jouer et qu'on se pointe en playoffs, c'est ce qui arrive, on se blesse. Tu ne peux pas débarquer comme ça et gagner. Anthony Davis a manqué beaucoup de matches et il a essayé de jouer dur. Pendant quelques matches, c'était bien. Mais il n'a pas eu le temps de mettre son corps et son physique en rythme.

Pareil pour LeBron. Je ne pense pas qu'à son âge il soit capable de balayer les Suns à lui seul. Si Davis ne rejoue pas, les Lakers vont perdre. Et même s'ils battent les Suns, ils n'ont aucune chance de gagner le titre. Ces gars-là ne sont pas dans une assez bonne forme. Ils ont manqué trop de matches", a expliqué le membre du Hall of Fame dans l'émission Inside the NBA sur TNT.