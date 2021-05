Montrezl Harrell va-t-il aussi mettre la pagaille aux Lakers ?

Malgré ses 18 points par match et son trophée de meilleur sixième homme, Montrezl Harrell n’a pas été conservé par les Los Angeles Clippers l’été dernier. Parce que son attitude dans le vestiaire tendait à pourrir l’ambiance. Alors il a rebondi chez leurs rivaux, les Los Angeles Lakers. Ce qui était considéré par certains comme une très bonne pioche. Mouais.

Excellent scoreur mais piètre défenseur, l’intérieur est de suite moins utile en playoffs. Frank Vogel, son nouveau coach, le sait. La preuve : il l’a fait jouer uniquement 15 minutes lors du Game 1 – 0 point inscrit – et il l’a laissé sur le banc tout au long du Game 2. Un choix visiblement payant puisque les champions en titre l’ont emporté contre les Phoenix Suns.

Mais Montrezl Harrell vit mal, et ça se comprend, sa mise à l’écart de la rotation. Du coup, il « like » des tweets de fans qui ne comprennent pas pourquoi il ne joue pas. Rien de bien méchant. Mais il sait très bien que ses « likes » sont publics. Et donc susceptible d’être ensuite discutés par les médias – la preuve. Et donc d’arriver jusqu’aux oreilles de ses coéquipiers, qui seront peut-être interrogés à ce sujet. Bref, une distraction inutile.

Marc Gasol a pris sa place dans la rotation et, au final, c’est pour le bien de l’équipe. Mais ça, pas sûr qu’il en ait quelque chose à faire. Les Lakers ne tomberont peut-être pas dans le pige, après tout ils ont des cadres dans ce groupe. Mais Harrell ne fait rien pour arranger sa réputation.

