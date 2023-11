Les Los Angeles Lakers n'ont pas débuté leur saison de manière idyllique et occupent la 10e place de la Conférence Ouest, avec 3 victoires pour 4 défaites après 7 matches joués. Rien de grave, mais on voit déjà LeBron James jouer bien plus de minutes que ce qui était convenu dans un premier temps et le corps d'Anthony Davis grincer. Leur dernier match contre Miami, perdu d'un point après une fin de match sans le moindre panier marqué en plus de 2 minutes, les a particulièrement frustrés. A tel point qu'ils sont repartis de South Beach avec le sentiment d'avoir été lésés.

D'après Dave McMenamin d'ESPN, les Lakers ont contacté la ligue dans la foulée du match, pour se plaindre de l'arbitrage lors de cette rencontre. En cause : un nombre important de fautes non sifflées sur LeBron James. Les Californiens auraient ainsi préparé une compilation vidéo avec les situations qu'ils ont trouvé litigieuses et qui expliquent, toujours selon eux, leur défaite. Ce procédé est devenu un peu plus fréquent ces dernières années, mais n'a aucune réelle répercussion. Les Lakers espèrent simplement être mieux arbitrés de leur point de vue lors des prochains matches.

Dans son rapport de lendemain de match, la NBA n'a signalé aucune erreur manifeste lors de cette partie.

Ce n'est jamais très bon signe lorsqu'une équipe met autant en avant l'importance des coups de sifflet sur un résultat. Il y a bien d'autres facteurs qui expliquent le démarrage un peu poussif des Lakers. En attendant, LeBron est loin des 29 minutes par match et sa présence est bien trop fondamentale par rapport à ce qui était attendu et souhaitable compte tenu de son âge. Lorsque le "King" est sur le parquet, les Lakers ont un différentiel de +53 depuis le début de la saison. Lorsqu'il souffle sur le banc, les Purple and Gold sont à... -77.

