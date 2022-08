Les Lakers vont se renforcer, mais pas forcément en tradant Westbrook

Les Los Angeles Lakers n'ont pas fini leur marché, mais ils ne semblent plus obsédés à l'idée de se séparer de Russell Westbrook.

En voyant Patrick Beverley arriver, on pouvait se dire que le temps de Russell Westbrook chez les Lakers était vraiment compté. Il semblerait que ce ne soit pas forcément le cas. Aucun trade ne s'étant déjà matérialisé autour de l'ancien MVP depuis février dernier, Rob Pelinka, le GM, semble avoir presque accepté l'idée qu'il sera toujours là à la reprise.

D'après Shams Charania de The Athletic, il n'existe aucun "effort concerté" au sein des Lakers pour faire partir Russell Westbrook. En revanche, Beverley n'est pas la dernière recrue. Toujours selon l'insider, Los Angeles continue de sonder à droite et à gauche pour se renforcer à la marge avec des moves de complément.

Pour le moment, outre Beverley, les Lakers ont recruté Lonnie Walker, Troy Brown, John Toscano-Anderson, Thomas Bryant et Damian Jones. L'idée est d'avoir plus de profondeur, ce qui a évidemment été une grosse faiblesse l'an dernier et a fait peser un poids bien trop important sur les cadres.

A l'heure qu'il est, Westbrook fait bien partie de l'effectif et Darvin Ham a toujours dans l'idée de lui faire accepter d'énormes efforts défensifs, comme il l'a expliqué à son arrivée. On verra si l'ancien meneur d'OKC, Houston et Washington est capable de se faire à cette idée.

