Les Mavericks traversent une saison catastrophique, mais malgré la pression, Dallas n’ouvre toujours pas la porte à un trade de Kyrie Irving.

Dallas ferme la porte aux offres pour Kyrie Irving

Selon Tim MacMahon d’ESPN, les Dallas Mavericks ne souhaitent pas trader Kyrie Irving, malgré un début de saison qui frôle la crise avec un bilan de 5-14.

Sur le podcast Howdy Partners, Tim MacMahon explique que Dallas n’encourage aucune discussion le concernant et bloque même les approches.

Irving, qui se remet toujours de sa rupture du ligament croisé antérieur subie en mars, n’a pas joué une seule minute cette saison, mais la direction reste convaincue de son importance dans le projet. Re-signé l’été dernier pour trois ans et 118 millions, le meneur reste considéré comme un pilier du backcourt.

Pourquoi Dallas veut absolument garder Kyrie

La franchise estime qu’un trio Kyrie Irving - Anthony Davis - Cooper Flagg représenterait la meilleure version possible de son effectif… même si la réalité actuelle est très loin de cette projection : Irving n’a pas encore joué, Davis n’a participé qu’à cinq rencontres, et le rookie doit déjà porter un poids démesuré.

L’autre élément, plus pragmatique, joue aussi : le backcourt de Dallas est extrêmement affaibli. Kyrie Irving a bien plus de valeur sportive que tout ce que les Mavs pourraient obtenir à court terme.

La situation très différente d’Anthony Davis

Même si les Mavs restent intrigués par les possibilités du trio, MacMahon souligne aussi que, contrairement à Kyrie, un trade d’Anthony Davis reste une véritable possibilité.

Avec sa blessure, son contrat colossal et l’éviction récente du GM qui avait orchestré son arrivée, Dallas semble bien plus ouvert à écouter les offres pour AD.

Depuis le fameux échange qui a envoyé Luka Doncic aux Lakers contre Davis, l’intérieur n’a joué que 14 matchs avec les Mavs et son absence prolongée complique encore la saison.

Bref, pour l’instant, la position de Dallas est claire : Kyrie Irving reste, même si la franchise s’enfonce au classement.

Pour Anthony Davis, en revanche, l’avenir semble bien plus flou.