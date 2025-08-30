Comme chaque samedi, voici le Ce à Quoi il Fallait Répondre dans lequel Antoine Pimmel, Shaï Mamou et Théophile Haumesser se proposent de répondre à toutes vos questions. On discute de nos gauchers préférés, des différences entre la NBA et la FIBA, des teams qui nous ont le plus fait vibrer et du "vrai" niveau de Tony Parker.

Pour poser vos questions, il suffit de les envoyer par mail à l'adresse suivante : CQFR.REVERSE@gmail.com.

🎙️ Victor Wembanyama dans le Top 5 du MVP cette saison ?