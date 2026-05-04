Les Pistons se sauvent, Cade Cunningham taille patron

Cade Cunningham et les Pistons ont été à la hauteur lors du game 7 remporté face à Orlando.

Detroit a validé une remontée qui restera dans les mémoires à Motown : menés 3-1 par Orlando, les Pistons ont renversé la série jusqu’à écraser le Magic 116-94 dans un Game 7 à sens unique.

Le match a basculé dans le deuxième quart-temps. Après un début équilibré, les Pistons ont passé un énorme 40-27 avant la pause pour prendre le contrôle. Derrière, Orlando n’a jamais réussi à revenir, étouffé par l’intensité défensive et l’adresse adverse.

Le patron du soir, c’est Cade Cunningham : 32 points, 12 passes, 7 rebonds, avec une vraie maîtrise du tempo. À ses côtés, Tobias Harris a sorti son meilleur match de la série : 30 points, 9 rebonds, en sanctionnant dès que la défense s’écartait. Jalen Duren a imposé sa présence intérieure avec 15 points et 15 rebonds.

Collectivement, Detroit a frappé fort : 51% au tir, 48% à trois points, domination au rebond et 29 passes décisives. Les Pistons ont surtout limité les pertes de balle et puni chaque erreur du Magic en transition.

En face, Paolo Banchero a tout tenté avec 38 points et 9 rebonds, mais il a été bien trop seul. Sans Franz Wagner, forfait, Orlando a manqué de création et d’adresse. Le Magic termine à 42% au tir et seulement 31% de loin, insuffisant dans un Game 7 à l’extérieur.

Au-delà du score, cette victoire confirme la progression des Pistons : une jeune équipe devenue solide mentalement, capable de revenir de 3-1 puis de surclasser son adversaire quand la pression est maximale. Elle le sera encore au prochain tour, tant de l’espoir est né de cette saison régulière achevée à la 1e place à l’Est.

Cade Cunningham, lui, a clairement saisi l’enjeu et l’importàce du moment. Le meneur All-Star est directement allé saluer Rip Hamilton et Ben Wallace, deux lźgendes locales, après ce game 7 maîtrisé.

Cleveland souffle et retrouvera Detroit en demi-finale