Les Sixers privés d’un joueur-clé non-vacciné au 1er tour ?

On savait que certains joueurs d'équipes qualifiées pour les playoffs, notamment du côté de Philadelphie, étaient assez incertains au niveau vaccinal. C'est en train de se confirmer et, alors que ce n'est plus un problème pour les joueurs évoluant à New York comme Kyrie Irving, il reste la problématique des rencontres à Toronto. Les Sixers, actuellement 4e à l'Est, devront affronter les Raptors au 1er tour si les choses en restent là. Matisse Thybulle, le meilleur défenseur de l'équipe, risque de ne participer qu'aux rencontres à domicile...

Alors que Philadelphie se rend justement à Toronto en fin de semaine pour son antépénultième match de saison régulière, Thybulle vient d'être listé comme "inéligible à une participation à ce match". Le terme "non-vacciné" n'est pas utilisé dans le rapport de la NBA, mais les choses semblent assez claires. Et si l'international australien, pièce-maîtresse du dispositif de Doc Rivers et membre de la All-Defense 2nd Team en 2021, a contré les piqûres jusque-là, il serait étonnant qu'il change d'avis d'ici quelques jours pour pouvoir disputer deux ou trois matches au Canada.

Mine de rien, ce serait tout de même un gros coup dur pour les Sixers, qui seraient tout de même favoris de l'opposition, mais auraient nettement moins de marge. Il reste aussi la possibilité pour Philadelphie d'éviter cette opposition au 1er tour. Le classement n'est pas figé à l'Est, où Philly affiche le même bilan que Milwaukee, 3e, et n'est qu'à une victoire derrière Boston, 2e.

Joel Embiid et ses coéquipiers affrontent Toronto, Indiana et Detroit lors de leurs trois prochains et derniers matches de saison régulière.

