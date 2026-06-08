Les Spurs doivent éviter à tout prix… de mener de 10 pts

Et si les Spurs faisaient tout pour éviter de mener au score contre les Knicks dans le game 3 des Finales NBA.

Menés 2-0 en Finales NBA, les Spurs peuvent nourrir bien des regrets. Et une statistique relayée sur Reddit résume à elle seule le cauchemar que représente New York pour San Antonio cette saison : les Texans affichent un bilan de 0 victoire pour 4 défaites lorsqu’ils prennent au moins 10 points d’avance contre les Knicks.

Le dernier épisode a évidemment laissé des traces. Lors du Game 2, les Spurs menaient encore 37-25 au début du deuxième quart-temps avant de voir les Knicks revenir progressivement, puis arracher la victoire sur le fil (105-104). Un scénario qui ressemble étrangement à plusieurs précédents cette saison.

Lors de la finale de la NBA Cup en décembre, San Antonio comptait 11 points d’avance (92-81) à un peu plus de deux minutes de la fin du troisième quart-temps. Résultat : victoire des Knicks 124-113. Le 1er mars, les Spurs ont démarré fort avec un avantage de 12 points dès le premier quart-temps (19-7), avant de s’incliner lourdement 114-89. Même histoire lors du Game 1 des Finales : un matelas de 14 points au milieu du troisième quart-temps (65-51), puis une nouvelle remontée new-yorkaise pour s’imposer 105-95.

Le plus ironique ? Le seul succès des Spurs contre les Knicks cette saison est intervenu lors de leur unique confrontation où ils n’ont jamais réussi à prendre 10 points d’avance. Le 31 décembre, New York avait même compté plus de 12 points d’avance avant que San Antonio ne renverse finalement la situation.

Bien sûr, cette statistique relève davantage de la curiosité que d’une véritable explication tactique. Mais elle illustre parfaitement l’identité de ces Knicks version 2025-26 : une équipe qui refuse de paniquer, capable d’absorber les coups avant de revenir inlassablement dans la partie.

Pour les Spurs, le défi est désormais autant mental que basket. Car face à New York, même une avance confortable ne semble offrir aucune garantie.