Les Spurs écrasent Minnesota, le choc face à OKC aura bien lieu !

Les Spurs n’ont pas simplement éliminé Minnesota. Ils ont humilié les Timberwolves sur leur propre parquet avec une démonstration collective impressionnante de maîtrise, de talent et de maturité. Vainqueur 139-109 dans un Game 6 à sens unique, San Antonio a validé son billet pour la finale de conférence après avoir totalement étouffé une équipe des Wolves dépassée dans tous les compartiments du jeu.

Le match était déjà terminé bien avant la sirène finale. À un peu plus de sept minutes de la fin, alors que le score affichait déjà 128-95, les deux coaches avaient vidé leurs bancs. Scène rarissime à ce stade des playoffs : Anthony Edwards lui-même est allé saluer toutr l’équipe des Spurs pendant un temps mort alors qu’il restait encore de longues minutes à jouer, comme un aveu de supériorité impossible à contester. Il faut dire que cette fois, il y avait vraiment un monde entre les deux équipes.

San Antonio a donné une leçon de basket collectif. Le ballon a circulé à merveille, l’adresse extérieure a puni chaque aide défensive et les Spurs ont joué avec un calme presque déroutant pour une équipe aussi jeune. À aucun moment les Texans n’ont semblé nerveux ou emportés par l’enjeu. Ils ont contrôlé le rythme, sanctionné les erreurs et déroulé leur basket avec une sérénité de contender déjà confirmé.

Stephon Castle a incarné cette démonstration. Le sophomore a signé un match monumental avec 32 points, 11 rebonds et 6 passes, après une première mi-temps déjà exceptionnelle. Sa capacité à changer de rythme, finir dans le trafic ou prendre les bonnes décisions avec sang-froid est hallucinante pour un joueur de son âge. Et autour de lui, tout le monde a suivi le mouvement.

De’Aaron Fox a ajouté 21 points avec un parfait 3/3 derrière l’arc malgré un genou qui a nécessité plusieurs soins pendant la rencontre. Victor Wembanyama, lui, n’a même pas eu besoin d’un énorme carton offensif pour voir son équipe écraser Minnesota : 19 points, 6 rebonds et 3 contres, avec toujours cette présence défensive qui change complètement la physionomie d’un match. En sortie de banc, Dylan Harper a lui aussi brillé avec 15 points et 5 rebonds, confirmant encore un peu plus la profondeur et le potentiel terrifiant de ce groupe.

En face, Minnesota a donné l’impression d’une équipe qui se crispe encore dans les grands rendez-vous. Anthony Edwards a terminé avec 24 points, mais il a longtemps semblé bien trop seul. Jaden McDaniels n’a inscrit que 13 points et Julius Randle est totalement passé à côté avec seulement 3 petits points. À part quelques bonnes séquences de Terrence Shannon Jr en sortie de banc, les Wolves n’ont jamais trouvé de solution offensive durable ni réussi à ralentir l’attaque des Spurs.

C’est probablement la conclusion la plus frappante de cette série : les Spurs, pourtant construits autour d’un noyau extrêmement jeune, jouent déjà avec plus de maturité, de cohérence et de maîtrise émotionnelle qu’une équipe de Minnesota censée être plus avancée dans son développement.

San Antonio ne ressemble plus à une équipe prometteuse, mais à un vrai prétendant au titre. Place désormais à une finale de Conférence Ouest hyper excitante face à OKC pour le confirmer !