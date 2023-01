Les Suns à fond sur Jalen McDaniels ?

On le disait ce matin, les Suns sont déplumés et s'apprêtent à disputer 7 matches sous haute tension alors qu'ils sont déjà sur une série de 6 défaites consécutives. Et si James Jones, le patron sportif de la franchise, passait à l'action rapidement ? D'après Shams Charania de The Athletic, Phoenix manifeste un réel intérêt pour Jalen McDaniels, l'ailier des Hornets, à ne pas confondre avec son frère Jaden, qui évolue à Minnesota.

Cette saison, McDaniels joue beaucoup plus à Charlotte, avec 26 minutes par match, des moyennes à près de 11 points et 5 rebonds, mais aussi un profil intéressant de two-way player. Pas sûr que son apport suffise à régler les problèmes des Suns, mais voir Phoenix évoqué dans des rumeurs de trades n'est pas anodin. Un virage compliqué dans les jours qui viennent pourrait radicalement changer les objectifs et le comportement des finalistes 2021.

Jalen McDaniels serait également convoité par d'autres équipes dont le nom n'a pas encore été évoqué. Son arrivée à Phoenix pourrait s'opérer via un trade à trois équipes dans lequel Jae Crowder serait impliqué.

Podcast #72 : Lakers/Grizzlies, qui peut prétendre à quoi ?