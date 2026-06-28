Les U17 de Tony Parker nettement battus, Nathan Soliman surnage

Pour leur entrée en matière au Mondial U17 à Istanbul, les U17 de Tony Parker sont tombés sur un os.

Les débuts de Tony Parker sur le banc de l'équipe de France U17 se sont soldés par une lourde défaite. Opposés à l'immense favori américain pour lancer leur Coupe du monde en Turquie, les Bleuets se sont inclinés 115 à 84 face à une sélection des États-Unis qui a une nouvelle fois démontré pourquoi elle reste la référence absolue de la catégorie.

Le score est sévère, mais il reflète surtout l'écart athlétique et la profondeur de l'effectif américain. Dès que les États-Unis ont accéléré le rythme, la France a eu toutes les peines du monde à suivre, encaissant de nombreux paniers en transition et concédant énormément de rebonds offensifs.

Nathan Soliman a répondu présent

Dans cette rencontre compliquée, Nathan Soliman est le grand motif de satisfaction côté français. L'ailier a signé 18 points, 7 rebonds, 2 interceptions et 2 contres, tout en montrant qu'il pouvait rivaliser physiquement et techniquement avec certains des meilleurs prospects américains de sa génération.

Capable de finir près du cercle, de créer son tir et de protéger l'arceau, Soliman a affiché un profil très moderne. À deux ans de la Draft NBA 2028, il a sans doute attiré l'attention de nombreux recruteurs présents en Turquie. Même dans une lourde défaite, ce type de prestation face à Team USA compte énormément dans l'évaluation d'un prospect.

Towo-Nansi en difficulté face au défi physique américain

En revanche, Aaron Towo-Nansi a connu une entrée en matière bien plus compliquée. Le meneur français n'a jamais vraiment réussi à imposer son rythme face à la pression et à l'explosivité des extérieurs américains. Le fossé athlétique s'est fait sentir et les Bleuets ont souvent subi l'intensité défensive adverse.

En face, les États-Unis ont pu compter sur un excellent Beckham Black, auteur d'une prestation de très haut niveau avec 23 points, symbole d'une équipe américaine qui a constamment puni la moindre erreur française.

Pour Tony Parker, cette première officielle sur un banc international se termine donc par une défaite logique. Les enseignements restent toutefois nombreux, avec notamment la confirmation que Nathan Soliman possède le talent pour s'imposer comme l'un des visages de cette génération française. Les Bleuets devront désormais rapidement rebondir face à l'Italie pour conserver toutes leurs chances dans ce Mondial U17.