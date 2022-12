Les Warriors orphelins de Stephen Curry, ça s’annonce rude

Sorti durant le 3e quart-temps contre Indiana lors du dernier match, Stephen Curry est bien blessé à l'épaule et va manquer "plusieurs semaines" de compétition, ont annoncé les Warriors. On ne reverra donc pas le double MVP et MVP des Finales 2022 sur la fin de l'année civile et c'est évidemment une nouvelle catastrophique pour Golden State.

Curry souffre d'un problème au labrum au niveau de l'épaule gauche, mais n'aura pas à subir d'opération. Qu'il s'agisse de 2, 3 ou 6 semaines d'absence, le problème est le même. En son absence, les Warriors vont devoir trouver le moyen de survivre. Stephen Curry était lancé sur les bases de l'une de ses toutes meilleures saisons statistiques en carrière, mais les Californiens étaient quand même assez loin du compte au niveau du classement.

Sans lui, Steve Kerr va être contraint de responsabiliser tout le monde et les autres cadres de l'équipe, Klay Thompson, Draymond Green et Andrew Wiggins en tête, vont devoir monter en régime le temps que leur leader récupère.

