Les Warriors prêts à passer à l’action pour Trey Murphy III ?

Les Golden State Warriors pourraient bien être l'une des équipes les plus actives à l'approche de la Draft 2026. D'après Jake Fischer, la franchise californienne surveille toujours de très près la situation de Trey Murphy III, tandis que les New Orleans Pelicans seraient désormais ouverts aux discussions concernant leur ailier.

Selon Fischer, les Pelicans ne raccrochent plus systématiquement lorsqu'une équipe appelle pour se renseigner sur Murphy. Un changement notable alors que le joueur de 26 ans était jusqu'ici considéré comme l'un des éléments les plus précieux de l'effectif louisianais.

L'intérêt des Warriors n'est pas nouveau. Depuis plusieurs mois, Golden State est régulièrement associé à l'ancien joueur de Virginia, dont le profil de scoreur capable d'écarter le jeu tout en défendant sur plusieurs postes correspond parfaitement aux besoins de la franchise de la Baie.

La Draft au cœur des discussions

Si les Pelicans acceptent désormais d'écouter les offres, cela ne signifie pas pour autant qu'ils sont prêts à brader leur ailier. Une équipe intéressée a confié à The Stein Line que New Orleans réclame actuellement un prix très élevé pour entamer de véritables négociations.

L'une des motivations de la franchise serait liée à la Draft 2026. Les Pelicans ne possèdent actuellement que le choix n°58 du second tour et chercheraient activement à récupérer un pick de loterie. Le choix détenu par Golden State figure ainsi parmi les options observées de près par plusieurs équipes autour de la ligue.

Toujours selon Fischer, New Orleans apprécierait particulièrement le profil du jeune prospect Nate Ament. Les dirigeants des Pelicans devraient toutefois remonter significativement dans l'ordre de la Draft pour avoir une chance de sélectionner l'ailier très prometteur.

Un profil qui ferait du bien aux Warriors

Auteur de plusieurs saisons solides sous le maillot des Pelicans, Trey Murphy III s'est imposé comme l'un des meilleurs ailiers « two-way » de sa génération. Sa capacité à sanctionner de loin, courir le terrain et défendre sur plusieurs positions en fait une cible particulièrement attractive pour une équipe comme Golden State, toujours à la recherche de renforts autour de Stephen Curry.

Reste désormais à savoir si les Warriors seront prêts à payer le prix demandé par New Orleans pour s'offrir un joueur dont la cote demeure élevée à travers la NBA.