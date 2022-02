Les Wizards passent à l’attaque pour Domantas Sabonis

Domantas Sabonis a-t-il disputé son dernier match avec les Indiana Pacers dimanche à Cleveland ? Les Washington Wizards l'espèrent clairement. Selon le journaliste Quinton Mayo, la franchise de la capitale fédérale a soumis une offre pour l'international lituanien - on n'en connaît pas encore la teneur - afin de l'attirer ses filets avant la deadline des trades.

On sait depuis plusieurs semaines que les Pacers sont en reconstruction et ont prévu de transférer leurs atouts majeurs. Caris LeVert vient d'être envoyé à Cleveland et Myles Turner est toujours convoité. Sabonis, qui tourne à près de 19 points, 12 rebonds et 5 passes de moyenne. Il est probable que les Pacers réclament des picks attrayants et au moins l'un des jeunes joueurs les plus prometteurs des Wizards, à savoir Rui Hachimura et Deni Avdija.

Washington étant lancé dans une opération pour séduire Bradley Beal et l'inciter à rester en fin de saison, réussir à recruter Domantas Sabonis serait une belle preuve d'ambition.

Le compte Wizards France a un avis bien marqué sur cette rumeur et la perspective de voir Sabonis rejoindre les Wizards et l'a exprimé dans ce thread.

The Washington Wizards have zeroed in on Indiana Pacers 2x All-Star Domantas Sabonis. Washington recently submitted an offer for the 25-year-old and are waiting to hear back, per source.

The trade deadline is four days away.

I reported Washington’s deadline approach in January: https://t.co/YFB1nbGvYy

— Quinton Mayo (@RealQuintonMayo) February 6, 2022