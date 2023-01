L’hécatombe continue à Phoenix, ça ne sent pas bon du tout

La nuit prochaine, les Suns se rendent à Golden State. Alors que les Warriors vont bientôt récupérer Stephen Curry, Phoenix subit une véritable hécatombe en plus d'une crise de résultats. Le groupe de Monty Williams vient de perdre 6 matches de suite, pointe à la 8e place à l'Ouest et les perspectives ne sont pas réjouissantes.

Pour affronter les Warriors, les Suns savaient déjà qu'ils allaient devoir se passer de Devin Booker, Chris Paul, Cam Payne, Cam Johnson et Jae Crowder. A cette liste de joueurs importants qui vont faire défaut, sont venus se greffer trois autres noms : Deandre Ayton (touché à la cheville gauche), Torrey Craig (blessé à la cheville droite) et Landry Shamet (hanche). Phoenix a donc 8 joueurs de sa rotation de la saison dernière indisponibles. Mikal Bridges fait un peu figure de survivor, mais c'est beaucoup lui demander que de porter seul sur ses épaules cette équipe.

Bridges a l'étoffe pour être un two-way player d'élite, mais on n'imagine pas les Suns retrouver des couleurs simplement grâce à lui. Il faudra à un moment que Monty Williams puisse récupérer des joueurs sur la durée. On voit de plus en plus à quel point Booker est devenu le patron de cette équipe, mais il ne sera pas de retour avant quelque temps...

Le calendrier à venir n'incite pas à l'optimisme. Phoenix va donc affronter Golden State, Denver, Minnesota, Memphis, Brooklyn, Indiana, puis Memphis à nouveau. Que des équipes actuellement sur une meilleure dynamique et, pour la plupart d'entre elles, un meilleur classement général. Si les Suns sortent de cet enchaînement avec un bilan à l'équilibre, l'essentiel sera fait. Si cela finit en 0 sur 7, ce qui n'est pas impossible, il risque d'y avoir du remue-ménage en Arizona.

Les Suns n'ont qu'une victoire de plus que le 13e de l'Ouest, Oklahoma City. On imagine que si la spirale négative se poursuit, certains pousseront pour laisser filer la fin de saison...

