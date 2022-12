Coup dur pour les Phoenix Suns. Devin Booker a aggravé sa blessure à l'aine lors du Christmas Game et sera absent plus longtemps que prévu.

UPDATE : Mauvaise nouvelle, mais pas vraiment surprenante, pour les Phoenix Suns. Ils devront finalement se passer de Devin Booker pour au moins quatre semaines.

Incapable de jouer plus de quatre minutes dimanche dernier, la star des Suns devra être réévaluée dans un mois. Elle avait déjà manqué 6 des 9 derniers matches de son équipe en raison de douleurs aux ischios, puis à l’aine.

Coup dur pour les Phoenix Suns, qui risquent de continuer à dériver au classement en l’absence de son meilleur joueur. Depuis ses soucis physiques, l’équipe reste sur 6 défaites en 10 matches.

Coup dur également pour Booker qui sortait jusque’à présent une saison monstrueuse. Auteur de deux pointes à plus de 50 points, il fait sa meilleure saison au scoring (27,1 pts) et était dans la course au MVP.

Espérons que le point qu’il fera avec le staff médical dans un mois soit concluant et que son absence ne se prolonge pas au-delà…

26 décembre : Devin Booker aggrave encore sa blessure, coup dur pour les Suns

Après un superbe début de saison, les Phoenix Suns redescendent progressivement de leur nuage. La franchise de l’Arizona est actuellement sur une série de trois défaites et a perdu sept des dix derniers matches. Des résultats liés, en grande partie, à la blessure de leur meilleur joueur : Devin Booker.

Ce dimanche, le Christmas Game face aux Nuggets devait marquer le retour de l’arrière avec son équipe. Listé « questionable » avant la rencontre, Booker revenait alors de trois matches d’absence consécutifs. Il n’a cependant pu rester sur le terrain que quatre minutes avant d’aggraver son problème à l’aine et regagner le banc.

Dans l’incapacité de jouer, Devin Booker a dû assister à la défaite des siens en prolongation (128-125) de l’extérieur. La star des Suns, que l’on a aperçue en train de boiter, semblait particulièrement frustrée par sa situation.

Man every shot of Booker on the Bench is heartbreaking pic.twitter.com/fAFFmKooGp — D-Bouc 🐐 (@NBAYounGal) December 26, 2022

Depuis le début de la saison, Booker évolue à un niveau phénoménal. Lorsqu’il est sur le terrain, il tourne à 27,1 points, 5,6 passes et 4,6 rebonds, à 47,7% au tir et 37% à trois points. Phoenix affiche ainsi un bilan de 18-11 avec lui, contre 1-4 sans.

Compte tenu de la nature de sa blessure, on peut raisonnablement s’attendre à ce que le joueur manque encore 1 à 2 semaines de compétition. Une situation compliquée pour sa franchise, dans laquelle il laisse un grand vide.

