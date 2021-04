L’homme le plus clutch de la NBA n’est pas celui que l’on croit

Luka Doncic ? Damian Lillard ? Stephen Curry ? Mais quel est le joueur le plus tranchant dans les fins de matchs serrés ? Et bien c’est... aucun d’entre eux. Il s’agit en réalité de De’Aaron Fox. Alors, attention, nous sommes bien conscients que tout dépend de la métrique retenue. Il existe tellement de statistiques différentes pour mesurer l’impact dans les moments chauds qu’elles peuvent toutes décerner un autre lauréat.

Mais si on se réfère donc aux points inscrits dans le quatrième quart temps, c’est le meneur des Sacramento Kings qui arrive en tête. Il est même assez largement devant avec 403 points, soit 35 de plus que Zach LaVine, son dauphin. Jayson Tatum complète le podium avec 346 points. Ramenés en moyenne, De’Aaron Fox inscrit 7,5 points dans les quatrièmes quart temps. Giannis Antetokounmpo et James Harden en font autant et ils se partagent la couronne à trois.

De’Aaron Fox with his 17th 30-point game of the season tonight. He had 10 such games combined in his first 2 years.

30 PTS (12 in 4Q)

12 AST

He leads the NBA in 4th quarter scoring this season. pic.twitter.com/QWMxczrjaW

— StatMuse (@statmuse) April 19, 2021