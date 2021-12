La situation sanitaire problématique en NBA permet de voir de nouveaux visages sur les parquets. Mais aussi des anciens. « Grâce au » Covid, Lance Stephenson va faire son grand retour, aux Atlanta Hawks.

C’est Marc Stein qui l’a révélé sur Twitter :

Lance Stephenson is back in the NBA ... he'll be getting a 10-day hardship deal with the Hawks, league sources say.

In short order @jasonterry31-coached @NBAGrandRapids sends @isaiahthomas, @NStauskas11 and now @StephensonLance all back to the league. https://t.co/C0qLIGsgoG

— Marc Stein (@TheSteinLine) December 21, 2021