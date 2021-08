Lonzo Ball, un deal déjà validé avec l’un de ses prétendants…

Lonzo Ball dispose d'un avenir incertain. Visiblement, les New Orleans Pelicans n'ont pas l'intention de le conserver. Pour autant, la franchise de Louisiane a décidé de le protéger en lui soumettant la "qualifying offer".

Ainsi, les Pelicans ont la possibilité de s'aligner sur toutes les offres extérieures concernant le meneur de jeu. Mais à un tarif élevé, les dirigeants de New Orleans ne comptent pas le faire. Et visiblement, certaines franchises sont bel et bien prêtes à réaliser de grosses offensives.

D'après les informations de Jake Fischer du Bleacher Report, les Chicago Bulls ont déjà posé les bases d'un accord avec Ball. Dès l'ouverture de la Free Agency, les deux parties pourraient s'entendre concernant un contrat de 4 ans à 80 millions de dollars.

Reste à connaître ensuite la décision des Pelicans. A ce poste de meneur, New Orleans cible notamment Kyle Lowry. Dans l'hypothèse d'un échec avec le joueur des Toronto Raptors, les Pelicans vont-ils décider de retenir Ball ?

Pour rappel, le vice-président David Griffin souhaite miser sur le duo Nickeil Alexander-Walker et Kira Lewis à l'extérieur. Avec les deux jeunes attendus comme des titulaires (sans une recrue), Lonzo Ball pourrait bien filer facilement à Chicago.

Les Pelicans vont faire une erreur avec Lonzo Ball