Lonzo Ball, une petite pique envoyée aux Pelicans ?

Signé par les Chicago Bulls cet été, le meneur de jeu Lonzo Ball a probablement glissé une petite pique aux New Orleans Pelicans.

Sur cette intersaison, Lonzo Ball disposait du statut d'agent libre protégé. Pour le conserver, les New Orleans Pelicans avaient donc la possibilité de matcher toutes les offres extérieures. Mais la franchise de Louisiane a fait le choix de le laisser partir.

Ainsi, le meneur a pris la direction des Chicago Bulls via "un sign-and-trade". Recruté pour 85 millions de dollars sur 4 ans, le jeune talent de 23 ans a eu le droit à une présentation officielle devant les médias.

Bien évidemment heureux de rejoindre les Bulls, l'ancien des Los Angeles Lakers a donné l'impression de glisser une pique aux Pelicans dans son discours.

"Chicago a été l'équipe qui a fait la différence en voulant vraiment de moi. Personnellement, je voulais trouver un endroit où j'étais vraiment apprécié et où je pouvais jouer mon jeu. Et Chicago représente l'endroit parfait pour ça. Nous sommes une équipe prometteuse, je me projette sur l'avenir, une équipe avec du potentiel qui peut gagner des matches. Au final, je suis heureux d'être un Bull", a ainsi assuré Lonzo Ball.

On le sait, les Pelicans ont prévu, depuis un moment, de laisser filer Lonzo Ball. Sur la fin de la saison régulière, il n'a jamais senti le soutien de ses dirigeants, malgré son bon fonctionnement avec Zion Williamson. Et on a bien l'impression qu'il a profité de cette intervention pour envoyer quelques messages...

