Los Angeles Lakers : leurs priorités pour un trade

Les Los Angeles Lakers ont besoin de changements. Enfin, d’améliorations pour être plus précis. Et il y a fort à parier que l’équipe de LeBron James bouleverse son effectif d’ici la deadline.

Après leur défaite face aux Boston Celtics lundi, les Lakers affichent un bilan médiocre de 16 victoires et 15 défaites. Surtout ils paraissent loin d’être des candidats crédibles pour le titre en l’état actuel.

Lors d’une session où il répondait à ses followers sur threads, Adrian Wojnarowksi a été interrogé sur les postes sur lesquels Los Angeles chercherait à s’améliorer. Plutôt que donner des postes, il a préféré indiquer dans quels domaines le franchise aimerait selon lui améliorer son roster : « speed and athleticism ». Vitesse et qualités athlétiques.

Pour rappel, la plus grosse rumeur jusqu’à présent a probablement été celle envoyant Zach LaVine en Californie. Pourtant, selon Kurt Helin, ce trade serait improbable. Et Marc Stein a ajouté que le vétéran des Chicago Bulls ne serait pas en accord avec la vision qu’ont les Lakers de la construction de leur roster. A savoir entourer LeBron James et Anthony Davis de joueurs avec des contrats plus courts, pour garder le maximum de flexibilité.

L’autre piste à la mode ces derniers temps est celle menant à Dejounte Murray. Shams Charania explique ainsi que le joueur des Atlanta Hawks pourrait être une cible potentielle. Un membre de Klutch Sports, bien sûr…

La principale difficulté pour Los Angeles sera sans doute que tous les partenaires potentiels pour un deal semblent légitimement intéressés par Austin Reaves. Et les Los Angeles Lakers n’ont pas du tout envie de se débarrasser de leur star montante.

