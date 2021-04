Les Lakers complètent leur roster avec une dernière recrue

Alors que les joueurs des Los Angeles Lakers luttent encore pour assurer une place dans le top-huit de la Conférence Ouest, les dirigeants se concentrent déjà sur les playoffs. Parce que le recrutement de Ben McLemore, signé hier, entre dans une optique intéressante dans la quête d’un deuxième sacre. L’arrière vient apporter une dose supplémentaire d’adresse extérieure, un facteur très important pour une équipe qui tourne autour d’un créateur comme LeBron James.

« On essaye de gagner un titre et on veut autant d’armes que possible », confie le coach, Frank Vogel.

Les Houston Rockets se sont séparés de McLemore, 28 ans, le weekend dernier. Il va donc pouvoir rebondir chez un candidat au titre. Voire même le grand favori… du moins une fois au complet. Jusqu’à présent, le septième choix de la draft 2013 avait essentiellement évolué pour des franchises en reconstruction. Avec une seule participation aux playoffs en sept ans de carrière.

Mais pour l’instant, il tâchera surtout d’aider les Lakers à ne pas chuter de façon trop vertigineuse au classement. Les Angelenos sont déjà passés de la deuxième à la cinquième place depuis qu’ils ont perdu Anthony Davis puis James sur blessure. Les deux superstars sont visiblement encore assez loin de faire leur retour et chaque match est donc un combat primordial.

C’est donc peut-être l’occasion de se montrer et de marquer des points dans l’esprit de son coach. Ben McLemore peut s’imposer dans la rotation jusqu’à la fin de la saison, et donc peut-être aussi en playoffs, s’il joue bien dès son arrivée. Il compilait 7,4 points à seulement 35% aux tirs et 33% à trois-points en 32 matches avec Houston cette saison.

