Les Lakers signent les fils de Shaquille O’Neal et Scottie Pippen

Après la draft NBA, les Los Angeles Lakers ont signé Shareef O’Neal pour la Summer League et Scottie Pippen Jr sur un two-way contract.

La fin de la draft n’est que le début d'une nouvelle étape pour les front offices des franchises NBA. Après les traditionnelles 60 sélections — 58 cette année — vient le temps de récupérer les joueurs déçus pour remplir les effectifs de Summer League et de G League. Les Los Angeles Lakers ont pour leur part fait appel à Shareef O’Neal et Scottie Pippen Jr, deux fils de légendes.

Un deuxième O’Neal aux Lakers

Opéré du cœur dans sa première année en NCAA avant d’être transféré de UCLA à LSU, le cursus de Shareef O’Neal a été difficile. Plusieurs blessures au pied et à la cheville l’ont limité à 14 matches la saison dernière, pour 2,9 points et 2,1 rebonds de moyenne. Pas tout à fait les meilleures conditions pour se montrer avant la draft.

Le fils de Shaquille O’neal n’a pas été sélectionné cette année, sans surprise. Malgré ses 2,10m, la plupart des spécialistes pensent qu’il est, au pire, inapte à jouer dans la grande ligue. Au mieux, il n’est pas prêt. Mais son lien avec l’ancien coéquipier de Kobe Bryant lui a permis de décrocher un workout à Los Angeles.

"J’avais l’impression qu’à l’université, je n’avais pas assez d’opportunités. Je n’avais pas l’impression d’être moi-même. [L'invitation au workout] m’a ouvert beaucoup de portes. J’ai la sensation d’être vraiment de retour et que j’ai pu un peu montrer ce que je peux faire", a-t-il déclaré après la séance.

Les Lakers ont alors décidé de lui donner sa chance. Il pourra ainsi disputer la Summer League avec l’équipe, dans l’espoir de se démarquer, selon Shams Charania de The Athletic. Une chance qu’il doit certainement en grande partie à son nom de famille.

Scottie Pippen Jr sur le même chemin

Puisqu’un seul ne suffisait pas, la franchise hollywoodienne a fait d’une pierre deux coups. Elle a également proposé un two-way contract au fils de Scottie Pippen, six fois champion NBA avec les Bulls et Hall-of-Famer. Soulignons toutefois que son cas est bien différent.

Junior sort d’une saison à 20,4 points et 4,5 rebonds par match avec Vanderbilt. Il a fait bonne impression lors de plusieurs de ses workouts. C’est sans doute sa petite taille (1,85m) qui lui a porté préjudice à la draft, mais ses qualités de scoreurs valent bien une petite prise de risque.

Le front office des Lakers lui a ainsi proposé directement un two-way contract, d’après The Athletic. Ce sera pour lui l’occasion de montrer si, oui ou non, il est capable de se frotter aux grands gabarits du monde professionnel. Lui, plus que Shareef, peut y croire.

