Ludovic Vaty nous a quittés, à 34 ans

C’est une terrible nouvelle que la FFBB vient de malheureusement confirmer. Ludovic Vaty, âgé de 34 ans et plongé dans le coma depuis mardi soir à la suite d'une crise cardiaque, est décédé.

Des problèmes cardiaques avaient privé l'intérieur d’une belle carrière professionnelle il y a quelques années. Promis à un bel avenir, Vaty avait débuté aux Abymes où il est né. Après avoir été poliste en Guadeloupe, il avait été formé au Centre Fédéral à l’INSEP, avant de rejoindre Pau-Orthez, puis Orléans et Gravelines.

Un des piliers de l’excellente génération 1988, il avait remporté l’Or à l’Euro Cadets en 2004 puis à l’Euro junior 2006. En 2007 avec les U19, il a glané le Bronze au mondial.

Malheureusement, le MVP de la Leaders Cup 2013 avait été contraint de mettre un terme à sa carrière professionnelle en mai de la même année à cause d'une cardiomyopathie.

« On ne m’a pas interdit formellement d’arrêter le basket mais c’est conseillé. C’est la santé avant tout. Pour moi c’était impossible de continuer comme ça. Jusqu’au mois de décembre je n’ai pas le droit de faire du sport pour voir comment je réagis au traitement », avait-il expliqué dans Basket Time, l'émission de RMC, ajoutant qu'il avait eu du mal à y croire :

« Quand le cardiologue m’a dit ça, j’ai rigolé. Je pensais que c’était une blague. On t’annonce ça du jour au lendemain, tu ne t’y attends pas, il n’y a pas eu de signes pour t’avertir. Forcément, c’est le choc. Tu te dis : "Non, ce n’est pas vrai ! C’est un cauchemar, ce n’est pas possible !". C’est le cardiologue de Lille qui m’a détecté ça. Deux jours après, j’ai été voir un autre cardiologue à Rennes, on a refait les tests, et on m’a dit que le premier cardiologue avait bien vu. C’est là où j’ai vraiment compris que c’était fini. J’étais énervé, dégouté, déçu, un peu de tout. On se dit : "Pourquoi moi ?". »

Quelques longs mois plus tard, il avait quand même obtenu l’autorisation de retrouver les parquets. Ludovic Vaty devait certes jouer à un niveau inférieur, se limiter à trois entraînements et un match par semaine, avec un effort adapté, mais il pouvait se faire plaisir à nouveau, comme en témoigne le reportage que Tout Le Sport lui avait consacré.

La saison passée, il continuait de tourner à plus de 15 pts par match, en Nationale 2, du côté de Toulouse.

Au moment d’apprendre cette terrible nouvelle, nous avons une pensée pour sa famille, ses proches et les joueurs qui ont eu l’honneur de jouer à ses côtés, de ses frères d’armes de la génération 88 qui ont tant fait pour le basket français, à ceux qui l’ont accompagné dans sa « deuxième » carrière.

Que la terre te soit légère, Ludo.