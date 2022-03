Saison terminée pour trois joueurs du Thunder

Comme chaque année depuis le départ de Russell Westbrook, les joueurs du Oklahoma City Thunder seront en vacances dès le mois d'avril. Trois d'entre eux peuvent en réalité déjà réserver et partir. En effet, trois d'entre eux sont out pour la fin de saison. Une cascade de blessures qui concernent Luguentz Dort, Mike Muscala et Ty Jerome. Le premier souffre de l'épaule, le deuxième de la cheville et le troisième a été victime d'une hernie.

C'est un coup dur pour les joueurs concerné et évidemment pour la franchise. Mais le Thunder ne nourrit pas de vraies ambitions sur cette fin de saison, si ce n'est de récupérer le choix le plus haut possible lors de la draft. Elle fait d'ailleurs partie des rares organisations à n'avoir jamais pioché en premier.

Luguentz Dort boucle ainsi la meilleure saison de sa jeune arrière avec plus de 17 points de moyenne. Il fait partie des joueurs d'avenir de la franchise avec Shai Gilgeous-Alexander et Josh Giddey notamment.