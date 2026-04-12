Luka Doncic toujours accompagné par les Lakers en Europe

Parti en Europe pour soigner une blessure aux ischio-jambiers, Luka Doncic reste accompagné par les Los Angeles Lakers dans ce processus.

Victime d'une blessure aux ischio-jambiers, le meneur des Los Angeles Lakers Luka Doncic a quitté les Etats-Unis pour se soigner. Si ce voyage a beaucoup fait parler, le Slovène s'est simplement rendu en Espagne afin de poursuivre sa rééducation avec le docteur Javier Barrio.

Le Slovène a déjà commencé à suivre ses premières séances afin de potentiellement faire son retour en Playoffs. Mais la présence de Doncic sur le Vieux Continent a aussi un autre but : l'ex-Madrilène s'est rendu à Ljubljana pour se ressourcer en famille, selon le média Svet24.

Avec le soutien total des Lakers, le talent de 27 ans a ainsi pu revoir ses deux filles, qu'il n'avait pas vu depuis plusieurs mois. Pour les Angelenos, il était essentiel d'accompagner la star sur cette période difficile, sur le plan personnel et sportif.

Avec la réputation de toujours chouchouter leurs meilleurs joueurs, les Angelenos veulent épauler, de la meilleure manière possible, Doncic. Après ce passage rapide en Slovénie, il devrait vite revenir à Madrid pour poursuivre son traitement.

Et la suite ? Tout va défendre de l'évolution de sa blessure et de la capacité des Lakers à survivre, au moins sur le début des Playoffs, sans Luka Doncic.

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