Luka Doncic, petite alerte au genou mais des nouvelles rassurantes

Une simple alerte sans la moindre gravité pour Luka Doncic. A l'occasion d'un match amical contre la Grèce (77-88) vendredi, le meneur de la Slovénie a seulement disputé 13 minutes. La raison ? Un contact au niveau de son genou.

Sur une action défensive anodine, la star des Dallas Mavericks a subi un écran d'Emmanouil Chatzidakis à la fin du deuxième quart-temps. Gêné, le Slovène de 24 ans a immédiatement laissé sa place sur le parquet.

Mais selon les informations du journaliste d'ESPN Tim MacMahon, les nouvelles sont rassurantes pour Doncic. Il n'y a aucune crainte par rapport à sa participation à la Coupe du monde 2023 avec son pays.

Et en réalité, il aurait même pu revenir sur le terrain pour terminer cette partie. Mais en amont de cette rencontre, le staff slovène avait prévu de le faire souffler sur la seconde période. Par contre, sur ce match, Vlatko Cancar a été victime d'une blessure plus sérieuse au genou.

Touché à la suite d'un dunk, l'ailier doit passer des examens, mais son forfait pour le Mondial semble probable. Une mauvaise nouvelle en perspective pour Luka Doncic et ses coéquipiers.

Luka Doncic limping off the court after getting injured 😬 pic.twitter.com/PHiNKIVzH5

— Ahn Fire Digital (@AhnFireDigital) August 4, 2023