Luka Doncic et Aleksander Sekulic, le sélectionneur de la Slovénie, ont vivement critiqué l’arbitrage de leur quart de finale face au Canada.

Expulsé lors du quart de finale de la Coupe du monde face au Canada, perdu 100-89 par la Slovénie, Luka Doncic a vivement critiqué l’arbitrage ce mercredi. La star des Mavericks a notamment ciblé Dillon Brooks, qui a honoré la réputation de peste défensive qu’il s’est forgée en NBA.

« Je pense que tout le monde sait pourquoi j’étais frustré », a lancé le leader slovène en conférence de presse. « Les arbitres ont dit à l’un des gars : “Nous n’allons pas siffler faute sur [Dillon Brooks], car il va nous allumer”. Je sais que je me plains beaucoup, mais je ne pense pas que ce soit juste. Ils jouaient physique contre moi, mais ce n’est pas juste de dire quelque chose comme ça. »

Malgré tout, le franchise player de Dallas ne conteste pas le talent de Dillon Brooks. Bien qu’il ait critiqué la façon dont il a été arbitré, il reconnaît que celui-ci s’est contenté de jouer son rôle. « Beaucoup de gens ne l’aiment pas, mais je le respecte pour ce qu’il fait. Et il le fait vraiment bien », a-t-il commenté.

Le résumé du match entre la Slovénie et le Canada

Les plaintes de Luka Doncic n’étaient pas les seules du camp slovène. Le sélectionneur Aleksander Sekulic a également exprimé sa frustration quant aux arbitres et soutenu son joueur.

« C’est difficile de jouer un match quand on se fait bousculer constamment tout au long du match. Nous travaillons beaucoup là-dessus, mais c’est très difficile et c’est frustrant. C’est fatigant », a souligné l’entraîneur. « C’est très, très difficile et c’est ce qui rend Luka si spécial. Car c’est difficile de défendre sur lui en respectant les règles ».

