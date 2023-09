Le Canada vient à bout de la Slovénie au terme de quarts de finale musclés

Le dernier carré de la Coupe du monde est désormais connu. D’un côté, les États-Unis affrontent l’Allemagne, de l’autre, la Serbie affrontera donc le Canada. Shai Gilgeous-Alexander et ses coéquipiers se sont qualifiés pour les demi-finales en venant à bout de la Slovénie de Luka Doncic ce mercredi (100-89).

Les nerfs des deux équipes ont été mis à rude épreuve lors de cette confrontation. Dès le début, la défense serrée de Dillon Brooks sur Doncic annonçait l’intensité du match. En l’espace de trois minutes, Brooks a été hué par les supporters locaux — acquis à la cause de la star des Mavericks —, puis sanctionné pour une faute antisportive suite à un coup de coude porté à Zoran Dragic, avant d’envoyer des baisers à la foule pour ponctuer un tir à trois points.

Les échanges musclés entre les joueurs et les critiques envers l’arbitrage, notamment celles émises par Luka Doncic, ont enflammé l’atmosphère. Celle-ci est devenue irrespirable lorsque Dillon Brooks, puis Doncic ont été expulsés à moins de sept minutes de la fin. Le tout à seulement 30 secondes d’intervalle. Le public philippin, à Manille, a fini par entonner un doux refrain à l’intention des arbitres (« Ref, you suck ») se joignant à la frustration des joueurs.

Following his second technical foul, Luka Dončić has been ejected from the game. 😬#FIBAWC pic.twitter.com/Fpg05QOaMO — Sportsnet (@Sportsnet) September 6, 2023

Dans le jeu, au premier abord, les forces semblaient équilibrées. Les deux premiers quart-temps, âprement disputés, ont affiché une symétrie parfaite : 26-24 et 24-26. Peu importe le sens, puisque les deux équipes ont rejoint les vestiaires à la mi-temps avec le même score (50-50).

Le troisième quart-temps a brisé l’équilibre. Sous l’impulsion d’un Shai Gilgeous-Alexander dominant, cumulant 31 points, 10 rebonds et 4 passes à la fin du match, les Canadiens ont pris l’avantage sur leurs adversaires (30-21). Bien que les joueurs d’Aleksander Sekulic aient négociés les dernières minutes de la période avec succès, ce changement de dynamique a fait toute la différence.

Ce n’est pas l’expulsion de Luka Doncic (26 points à 8/20 aux tirs) qui a condamné la Slovénie. Ses coéquipiers ont su relever la tête après sa sortie. Ils ont même enclenché un run de 8-0 — leur meilleure séquence du match — pour éviter le naufrage. Simplement, il était déjà trop tard.

La défense canadienne a brillamment réussi à limiter la star adverse grâce à la ténacité de Brooks et Luguentz Dort. L’adresse exceptionnelle des Slovènes (45/31 à trois points, soit 48 %) et le coup de chaud de Klemen Prepelic (22 points) n’ont pas suffi à compenser. En perdant la bataille aux rebonds (26-19), aux lancers francs (33 tentatives contre 19) et en laissant les hommes de Jordi Fernandez déployer leur jeu de transition (23 points sur contre-attaque contre 7), les Slovènes ne pouvaient guère espérer mieux.

Le Canada affrontera donc la Serbie ce vendredi, à 16h45, pour une place en finale. Les blanc et rouge ne sont plus qu’à une victoire de la première médaille mondiale de leur histoire. La Slovénie, elle, perd sa chance de se qualifier directement aux Jeux olympiques et devra passer par le TQO. Une déception qui fait le bonheur de l’Allemagne et la Serbie. Les deux demi-finalistes récupèrent en effet les deux derniers tickets européens disponibles à la Coupe du monde.

