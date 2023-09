L’Allemagne survit à la Lettonie et défiera Team USA en demi-finales

La belle épopée de la Lettonie touche à sa fin. Ce n’est pas elle, mais l’Allemagne qui affrontera les États-Unis en demi-finales de la Coupe du monde. La Mannschaft est restée debout ce mercredi (81-79), s’imposant d’un cheveu face à un adversaire extrêmement combattif.

La fin s’est montrée digne de l’ensemble de la rencontre, très disputée. Davis Bertans (20 points à 6/13 à trois points) et ses coéquipiers n’étaient qu’à un tir, pris de loin et au-dessus d’Isaac Bonga, de la victoire.

DAVIS BERTANS FOR THE WIN... NOT GOOD, GERMANY MOVE ON TO THE SEMI-FINALS. 🤯#FIBAWC pic.twitter.com/mv46svGKYb

