Luka Doncic pourrait franchir un nouveau cap la saison prochaine. Souvent critiquée pour sa condition physique, la star des Dallas Mavericks semble avoir pris sa préparation plus au sérieux cette année. Alors qu’il s’apprête à affronter le Canada en quarts de finale de la Coupe du monde (mercredi à 14 h 30), le prodige slovène a reçu les éloges de son coéquipier Mike Tobey.

« J’ai l’impression qu’il est un peu plus reposé, il a l’air frais et en forme. Il prend vraiment soin de son corps et de lui-même beaucoup plus sérieusement cet été », a assuré le pivot d’origine américaine à Cesare Milanti de Eurohoops. « On peut le voir à travers son alimentation, à travers son apparence : il est en bien meilleure forme. Je pense qu’il a fait un grand pas en avant en termes de professionnalisme. »

« Luka Doncic nous porte depuis le début »

En NBA, Luka Doncic n’a manqué aucun All-Star Game ni aucune All-NBA Team depuis sa saison sophomore. Il est tout aussi impressionnant en FIBA, s’imposant comme le leader de la Slovénie dans toutes les catégories statistiques depuis le début de la Coupe du monde. Avec des moyennes de 26,4 points, 7,4 rebonds, 6,8 passes décisives et 2,4 interceptions par match, sa présence donne de l’espoir à la Slovénie pour une médaille.

« Évidemment, Luka est exceptionnel », a ainsi continué Tobey. « Il nous porte depuis le début. Il est phénoménal, comme toujours. Beaucoup d’équipes le ciblent énormément. Cela arrive lorsque vous êtes l’un des meilleurs joueurs du monde. »

Outre ses performances en FIBA, dans un jeu pourtant bien différent de la ligue nord-américaine, Doncic devra confirmer sur les parquets de la NBA à la rentrée. Souvent mentionné dans la course au titre de MVP, il pourrait, avec une meilleure condition physique, y prétendre sérieusement en 2023-2024.

