Sur une série de six victoires, les Dallas Mavericks nagent dans le bonheur. Propulsé par un Luka Doncic stratosphérique, le groupe vit bien et développe une véritable cohésion. Christian Wood, arrivé cet été dans un transfert, a d’ailleurs déjà trouvé l’alchimie avec le leader de l’équipe.

Ce que le prodige slovène affectionne particulièrement chez son coéquipier, c’est sa capacité d’écoute. La star a en effet tendance à se montrer très vocale pendant les matchs. Elle a enfin déniché un joueur sur lequel elle peut crier en toute tranquillité, apparemment.

Les 5 derniers matches de Luka Doncic, du jamais vu en NBA

Si cette déclaration peut faire passer Luka Doncic pour un tyran, il n’en est rien en réalité. Les deux joueurs tissent, au fil des matches, une vraie amitié. On le ressent aussi bien dans le jeu, où ils se trouvent très facilement, qu’en conférence de presse.

Luka Doncic on Christian Wood's sense of humor: "He has no sense of humor. I have way more. I tell him my jokes. My jokes are great, so he's learning from me. You should ask him."

Doncic: "It's more dad jokes. It's okay. They're great jokes."

Wood: "Yeah, we're pretty close." pic.twitter.com/SLrs5kaM9Q

— Grant Afseth (@GrantAfseth) January 1, 2023