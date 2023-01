Les 5 derniers matches de Luka Doncic, du jamais vu en NBA

Il ne se passe quasiment plus un match sans que Luka Doncic marque l'histoire en NBA, que ce soit avec des performances stratosphériques sur une seule partie, ou pour valider une série inédite. Pour finir 2022, le Slovène a posé 51 points, 9 passes et 6 rebonds contre les Spurs et a encore cassé le jeu sur le plan statistique.

Jamais, sur une série de 5 matches, un joueur n'avait compilé au moins 225 points, 50 rebonds et 50 matches. Doncic l'a fait, en guidant en plus les Mavs vers une série de victoires qui les rapproche d'un classement un peu plus digne :

50 points, 10 passes, 8 rebonds contre Houston

32 points, 9 passes, 9 rebonds contre les Lakers

60 points, 21 rebonds, 10 passes contre les Knicks

35 points, 13 passes, 12 rebonds contre Houston

51 points, 9 passes, 6 rebonds contre San Antonio

"C'est incroyable. Je suis en NBA depuis 7 ans et je n'ai jamais vu quelqu'un capable de faire ce qu'il fait. Sa série est incroyable, il joue comme un MVP", a déclaré son coéquipier Christian Wood après la rencontre.

Si les Mavs continuent de remonter au classement, l'obstacle qui freinait les prétentions de Luka Doncic pour succéder à Nikola Jokic va vite tomber...

Les 5 derniers matches de Luka Doncic

Date Opp Score Type Min FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR Reb Ast TO Stl Blk PF +/- Pts Jan 1 @SA W 126-125 Reg 37:14 18 29 62.1 6 10 60.0 9 15 60.0 1 5 6 9 0 4 1 3 7 51 Dec 30 HOU W 114-129 Reg 34:17 11 21 52.4 4 9 44.4 9 12 75.0 1 11 12 13 2 1 2 1 19 35 Dec 28 NY W 121-126 Reg 47:09 21 31 67.7 2 6 33.3 16 22 72.7 5 16 21 10 4 2 1 5 7 60 Dec 25 LAL W 115-124 Reg 39:18 9 16 56.3 2 3 66.7 12 16 75.0 3 6 9 9 3 2 0 5 24 32 Dec 24 @HOU W 112-106 Reg 42:16 17 30 56.7 6 12 50.0 10 12 83.3 0 8 8 10 7 3 0 3 0 50

