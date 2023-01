Les résultats de la nuit en NBA

Clippers @ Pacers : 130-131

Nets @ Hornets : 123-106

Cavs @ Bulls : 103-102

Knicks @ Rockets : 108-88

Mavs @ Spurs : 126-125

Pelicans @ Grizzlies : 101-116

Pistons @ Wolves : 116-104

Sixers @ Thunder : 115-96

Heat @ Jazz : 126-123

Nos voeux pour la NBA et le basket en 2023

- Gregg Popovich avait fixé un objectif à ses joueurs, en plaisantant à moitié : limiter Luka Doncic sous les 50 points et contrarier le voisin texan avec une victoire pour bien clôturer l'année 2022. Raté et... raté. Doncic a bouclé son mois de décembre invraisemblable en NBA avec une copie à 51 points, 9 passes, 6 rebonds et 4 interceptions. Dallas s'est fait peur en dilapidant 17 points d'avance en fin de match, mais a tenu bon grâce à sa superstar. Doncic a de nouveau décidé de rater un lancer en toute fin de match, mais cette fois sans obligation de réussir un miracle derrière.

C'est la 6e victoire de suite pour les Mavs, qui démarrent 2023 avec une belle confiance et un joueur dont les prétentions pour le titre de MVP vont être de moins en moins limitées par le bilan de son équipe.

On notera que Frank Ntilikina a joué 18 minutes en sortie de banc pour 9 points et 3 rebonds à 4/6.

51 PTS

6 REB

9 AST

4 STL

6 3PM

W Luka has dropped 50+ in 3 of his last 5 games. Unstoppable. pic.twitter.com/AFYYqmWaUb — NBA (@NBA) January 1, 2023

- Le panier de la nuit est clairement pour Tyler Herro, venu doucher le public du Jazz sur un game winner au buzzer à 3 points.

- Indiana a très joliment fini son année 2022 aussi. Les Pacers ont dominé les Clippers à domicile, en partie grâce au coup de chaud, puis au sang froid, de Tyrese Haliburton. Le meneur a inscrit 14 de ses 24 points dans les 4 dernières minutes du match, avec un lancer victorieux à 5 secondes de la fin pour donner 4 points d'avance aux siens. Paul George a posé 45 points dans cette partie très ouverte.

- Toujours sans faire énormément de bruit, les Nets ont poursuivi leur série de victoires en faisant respecter la logique contre Charlotte. Brooklyn en est désormais à 11 de suite et n'a jamais tremblé face aux Hornets. Kyrie Irving (28 pts) et Kevin Durant (23 pts) ont donné l'impression de faire un petit échauffement avant le réveillon, dans ce match où les Nets n'ont jamais été menés au score.

Du côté de Charlotte, Théo Maledon a joué 12 minutes pour 8 points, 3 passes, 2 interceptions, 1 contre et 1 rebond à 2/8.

- Joel Embiid a signé le cinquième triple-double (16 points, 13 rebonds, 10 passes) de sa carrière en NBA cette nuit, lors du déplacement des Sixers à OKC. Philadelphie n'a jamais été en difficulté et a en plus profité des difficultés pas fréquentes de Shai Gilgeous-Alexander (4/15). C'est la 8e victoire en 10 matches pour Doc Rivers et sa troupe, en embuscade au 5e rang à l'Est.

- Les Wolves continuent eux d'être désespérants. Certes, KAT n'est toujours pas là, mais voir Minnesota perdre à domicile de 12 points contre Detroit après avoir mené de 18 points en début de match et subi un run de 32-9 en deuxième mi-temps, c'est quand même sacrément inquiétant.

Le bourreau des locaux cette nuit se nomme Bojan Bogdanovic, dont les 28 points ont contribué à effacer le retard des Pistons. Le banc de Detroit a aussi fait la différence avec 65 points marqués, dont un double-double de Marvin Bagley (18 pts, 10 rbds).

Rudy Gobert a joué 28 minutes pour 9 points, 10 rebonds et 2 contres, avec seulement trois tirs à son actif... Que cela passe par un changement au coaching ou un trade, il va falloir accepter l'idée que l'expérience n'a pas marché. Il ne semble y avoir aucune espèce d'alchimie entre Rudy, Anthony Edwards et D'Angelo Russell.

- Après trois défaites de suite et malgré l'absence de Darius Garland, les Cavs ont retrouvé des couleurs en allant s'imposer à Chicago. La manière n'est pas euphorisante, mais au moins les hommes de JB Bickerstaff, emmenés par Caris LeVert (23 pts) et Kevin Love (20 pts, 9 rbds), ont su résister à la pression des Bulls dans le money time.

DeMar DeRozan a eu une possession pour rentrer un game winner comme il en a si souvent inscrit en NBA, mais la défense de Cleveland l'a suffisamment gêné pour s'éviter une fin contrariante.

- Les Knicks se devaient de finir 2022 avec une victoire, eux qui restaient sur cinq défaites déprimantes. Ils sont allés la chercher à Houston, en partie grâce à leur défense et aux 35 points de Julius Randle. Immanuel Quickley (27 pts) a lui continué sur sa bonne dynamique offensive et on a de nouveau vu Evan Fournier sur le parquet. Le Français a tué le suspense sur un shoot à 3 points qui a donné 15 points d'avance à New York dans le dernier quart-temps. Evan a joué 20 minutes, pour 8 points à 2/8.

35 PTS

12 REB

6 AST

5 3PM

Knicks W Julius Randle has three 35+ point games in last 5 🔥 pic.twitter.com/NuMt9LOl07 — NBA (@NBA) January 1, 2023

- Memphis a décroché une victoire convaincante à la maison contre l'un de ses rivaux à l'Ouest, New Orleans. Portés par Ja Morant (32 pts) et une défense agressive (Jaren Jackson Jr a claqué 6 contres), les joueurs de Taylor Jenkins ont fait la différence dans le 4e quart-temps pour éteindre les prétentions de Zion Williamson (20 pts) et de ses camarades. A noter le gros double-double de Steven Adams, qui a compilé 10 points et 21 rebonds.

Les deux équipes ont presque le même bilan, les Grizzlies comptant simplement un match en moins par rapport aux Pelicans.