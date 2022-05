Luka Doncic, Dirk Nowitzki : Une accolade entre prodiges

Dirk Nowitzki était aux premières loges pour apprécier de près le show Luka Doncic dimanche soir. L’Allemand s’est délecté des 35 points du prodige slovène et de la démonstration de ses Dallas Mavericks. Il n’est pas passé inaperçu et les joueurs texans ont été touchés et motivés par la présence de la plus grande légende de leur franchise.

« Je pense que ça donne beaucoup de confiance à tout le monde de voir Dirk assis au premier rang lors d’un match à l’extérieur. Dirk, c’est Dirk. Il a tout vécu, c’est un champion. On apprécie le fait qu’il soit venu », confie Luka Doncic.

Le meneur All-Star a aussi eu le droit à son « hug » avec Dirk Nowitzki après le match. Le Hall Of Famer avait des raisons de féliciter ses successeurs. Les Mavericks se sont qualifiés pour leurs premières finales de Conférence depuis 2011, année du titre décroché par Nowitzki et ses camarades. Il était alors épaulé d’un certain Jason Kidd, le coach actuel de la franchise texane…

