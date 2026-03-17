Luka Doncic en feu : du jamais vu aux Lakers depuis Kobe Bryant

Luka Doncic enchaîne une série exceptionnelle avec les Lakers, inédite depuis Kobe Bryant, avec près de 38 points de moyenne sur six matches.

Luka Doncic continue d’écrire son histoire et celle des Los Angeles Lakers avec des chiffres vraiment impressionnants.

Lors de la victoire 100-92 face aux Houston Rockets, le Slovène a encore brillé avec 36 points, confirmant une dynamique tout simplement exceptionnelle.

Une série digne de Kobe Bryant

Sur ses six derniers matches, Doncic tourne à 37,8 points de moyenne. Une performance qui le place dans une catégorie très particulière dans l’histoire des Lakers.

Il s’agit tout simplement de la meilleure séquence offensive sur six matches pour un joueur de la franchise depuis Kobe Bryant en 2011-2012, lorsque la légende tournait à 39,5 points de moyenne.

Un parallèle fort, qui illustre l’impact actuel de Doncic à Los Angeles.

Une domination totale

Au-delà de cette série, Doncic réalise une saison de très haut niveau. Il est actuellement meilleur scoreur de la NBA avec 32,9 points de moyenne, auxquels il ajoute 7,9 rebonds et 8,5 passes décisives.

Et forcément, son influence se ressent directement sur les résultats de l’équipe.

Des Lakers en pleine confiance

Avec ce succès à Houston, les Lakers enchaînent une sixième victoire consécutive et occupent désormais la 3e place de la conférence Ouest avec un bilan de 43-25.

Portés par un Luka Doncic en état de grâce, les Lakers semblent avoir trouvé leur rythme au meilleur moment de la saison.

Comment la défense des Lakers est devenue une des meilleures de NBA