Luka Doncic est humble, c’est bien pour ça qu’il est flippant

Ce qui sépare les grands des très grands, c'est l'énorme exigence qu'ils ont envers eux-mêmes. Malgré l'élimination des Dallas Mavericks au 1er tour des playoffs, Luka Doncic reçoit des compliments de partout et des prophéties sur ses futurs sacres. Il pourrait se sentir satisfait et bomber un peu le torse.

Après tout, le Slovène a signé son 5e match à au moins 40 points en playoffs, soit plus que des joueurs comme Damian Lillard, Carmelo Anthony, Tracy McGrady, Kyrie Irving, Paul Pierce, Ray Allen, Vince Carter, Tim Duncan et Karl Malone qui ont tous au moins... quatre fois plus de matches de playoffs en carrière.

Accolades, louanges : La très belle marque de respect des Clippers envers Luka Doncic

Mais Luka Doncic n'est pas comme tout le monde. L'ancien Madrilène n'était pas du tout dans l'auto-satisfaction devant les médias au sortir de la rencontre. Bien au contraire. Les chiffres, il s'en contrefout tant qu'ils ne sont pas associés à des victoires.

"Je n'ai absolument rien prouvé pour le moment. On a fait les playoffs deux fois depuis que je suis là et on a perdu les deux séries que l'on a jouées. Au final, on est quand même payés pour gagner. Et là, on ne l'a pas fait", a expliqué Doncic.

Si les Mavs se débrouillent pour l'entourer mieux ou en tout cas différemment, il y a fort à parier que Luka Doncic joigne les victoires aux statistiques. Il a tout de même tourné à 35.7 points, 10.3 passes et 7.9 rebonds de moyenne en poussant l'un des grands favoris de la saison à disputer un game 7. On aura beau lui dire que le futur est radieux, le All-Star n'est pas du genre à se dire qu'il a le temps. Depuis petit, il a développé une culture de la victoire avec sa sélection et le Real Madrid. ne comptez pas sur lui pour se satisfaire tous les ans d'une petite apparition en playoffs.

Pour le moment, Doncic ne veut pas se positionner comme une superstar qui tire aussi les ficelles de la franchise sur le plan de la stratégie sportive. Il a précisé qu'il ne savait pas ce qu'il fallait faire pour améliorer l'équipe, qu'il était très fier de ce qu'avait accompli le groupe et qu'il laissait les décideurs décider.

