Les résultats de la nuit en NBA, celle de Luka Doncic

Mavericks @ Hawks : 148-143

Rockets @ Hornets : 138-104

Suns @ Pacers : 131-133

Clippers @ Raptors : 127-107

Magic @ Grizzlies : 106-107

Cavaliers @ Bucks : 112-100

Thunder @ Pelicans : 107-83

Trail Blazers @ Spurs : 100-116

Luka Doncic affole les compteurs, Devin Booker frustré...

- Les superstars de la NBA ont décidé d'exploser les compteurs ! Seulement 4 jours après la performance de Joel Embiid à 70 points, Luka Doncic a claqué 73 points lors de la victoire des Dallas Mavericks sur le parquet des Atlanta Hawks (148-143).

Lancé dans un véritable show avec 41 points dès la première période (record de franchise), le Slovène a fait vivre un enfer à la défense adverse. Avec cette performance, Doncic a établi un nouveau record de franchise et a donc la 4ème marque la plus importante de l'histoire de la Ligue, seulement derrière Wilt Chamberlain et Kobe Bryant.

Particulièrement adroit (25/33 aux tirs), il a aussi contribué avec 10 rebonds et 7 passes décisives face à des Hawks accrocheurs. Dans un match où les défenses n'étaient pas au rendez-vous, Trae Young (30 points, 11 passes décisives) a bien tenté de répondre. Tout comme Jalen Johnson (25 points) et Bogdan Bogdanovic (24 points). Mais avec deux paniers primés dans le money-time, Luka Doncic a fait la différence jusqu'au bout.

- Outre Luka Doncic, Devin Booker a également brillé la nuit dernière. Mais sans gagner avec une défaite des Phoenix Suns sur le terrain des Indiana Pacers (131-133). Après une série de 7 victoires consécutives, la franchise de l'Arizona a été frustrée dans le money-time.

Et pourtant, les Suns avaient le match en main ! Avec une avance de 17 points et surtout un festival de Booker, auteur de 62 points. Mais grâce à un panier décisif d'Obi Toppin (23 points) à 3,4 secondes de la fin, Indiana a su arracher la victoire.

Dans ce come-back, les Pacers, sans Tyrese Haliburton, ont pu compter sur un excellent Pascal Siakam (31 points) et l'activité du duo Andrew Nembhard (22 points, 8 passes décisives) - Aaron Nesmith (22 points). Pour les Suns, Kevin Durant (20 points) a été propre, alors que Bradley Beal (12 points) a déçu. Mais cette partie, avec un Booker en feu, n'aurait pas dû échapper à Phoenix.

Le Thunder étouffe les Pelicans, la réponse des Cavs

- En forme à l'extérieur, l'Oklahoma City Thunder a signé un 4ème succès consécutif en déplacement chez les New Orleans Pelicans (107-83). Une copie maîtrisée pour OKC avec un Shai Gilgeous-Alexander (31 points) facile pour fêter sa titularisation au All-Star Game.

Dans son sillage, Chet Holmgren (20 points, 13 rebonds) a signé un joli double-double, avec l'apport habituel de Jalen Williams (15 points). Sans Zion Williamson, New Orleans n'a jamais donné le sentiment de trouver le bon rythme en explosant avant la mi-temps.

Avec un Brandon Ingram (12 points, 9 passes décisives) assez discret, les Pelicans ont rapidement compris qu'ils étaient dépassés.

- Jouer les Milwaukee Bucks à deux reprises en trois jours ne représente pas un cadeau. Mais après une défaite (116-126) jeudi, les Cleveland Cavaliers ont parfaitement répondu avec une victoire (112-100) la nuit dernière.

Dans une spirale positive, la franchise de l'Ohio s'est reposé sur le duo Donovan Mitchell (32 points) - Jarrett Allen (24 points, 14 rebonds). Quasiment en triple-double (22 points, 11 rebonds, 9 passes décisives), Giannis Antetokounmpo n'a pas été en mesure de sauver son équipe.

Toujours sans Doc Rivers, Milwaukee a eu du mal à compenser les maladresses de Damian Lillard (22 points à 7/24 aux tirs) et de Khris Middleton (14 points à 5/16). Et malgré un come-back dans les dernières secondes, Caris LeVert a tué les espoirs des Bucks avec un panier primé.

Harden donne le rythme, le Magic n'y arrive plus

- Meilleur joueur des Los Angeles Clippers ces dernières semaines, James Harden a confirmé lors de la victoire face aux Toronto Raptors (127-107). En triple-double, l'arrière a donné le ton avec : 22 points, 13 passes décisives et 10 rebonds. Son premier TD chez les Californiens !

Sans forcer, Paul George (21 points) et Kawhi Leonard (16 points) l'ont accompagné. Alors que Russell Westbrook (20 points) a joué son rôle en sortie de banc, avec Norman Powell (17 points). Difficile pour les Raptors de résister, avec un match plié dès la pause, malgré les efforts de Scottie Barnes (23 points) et de RJ Barrett (22 points).

- La magie n'opère plus à Orlando. Les Floridiens ont concédé une défaite frustrante sur le parquet des Memphis Grizzlies (106-107). Pourtant décimée, la franchise du Tennessee fait de la résistance avec une troisième victoire consécutive.

Cette fois-ci, l'équipe a été portée par Jaren Jackson Jr (30 points). Avec également les apports de Ziaire Williams (17 points) et de Luke Kennard (15 points). Même brouillon (8/20), Paolo Banchero (27 points) a tenté de sonner la charge pour revenir au score.

Mais en plus de vivre la sortie sur blessure de Jalen Suggs dès le premier quart-temps, Orlando a finalement raté son come-back... Avec un ultime tir à trois points loupé par Joe Ingles.

Green s'amuse avec les Rockets, le soir de Sochan aux Spurs

- Dans une rencontre pliée dans le troisième quart-temps, les Houston Rockets ont écrasé les Charlotte Hornets (138-104). Face à une défense très permissive, Jalen Green (36 points, 10 rebonds) s'est bien amusé. Tout comme Cam Whitmore (24 points) en sortie de banc.

Après la pause, les Hornets ont totalement explosé en encaissant un 25-44 en 12 minutes. Miles Bridges (21 points) a fait de son mieux pour limiter les dégâts, alors que LaMelo Ball (15 points), embêté par des fautes, n'a pas franchement insisté.

- Avec un combo Jeremy Sochan (31 points, 14 rebonds) - Victor Wembanyama (23 points, 12 rebonds), les San Antonio Spurs ont pris le meilleur sur les Portland Trail Blazers. Retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur ce match dans l'article de Benjamin Moubèche, notre correspondant à San Antonio.

Malgré un Anfernee Simons (40 points, 10 passes décisives) en grande forme, les Texans ont eu la maîtrise de la partie dès le deuxième quart-temps. Avec au passage la 4ème victoire des Spurs sur ce mois de janvier.

Victor Wembanyama et Jeremy Sochan punissent les Blazers