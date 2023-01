Luka Doncic vs Giannis Antetokounmpo : un match amical cet été

Tous les deux dans la course au MVP, Luka Doncic et Giannis Antetokounmpo sont le visage de l’Europe en NBA. Avec Nikola Jokic, ils font partie d’une génération dominante dans la Grande Ligue. En août, ils devraient se rencontrer pour la première fois avec leur sélection nationale respective.

La fédération grecque de basket a en effet confirmé que les deux pays s’affronteraient à Athènes, le 4 août. Ce match amical devrait ainsi marquer la première confrontation entre la Slovénie de Doncic et la Grèce d’Antetokounmpo. Une bonne entrée en matière avant la Coupe du Monde qui débutera le 25 août et pour laquelle les deux équipes sont qualifiées.

Καλή χρονιά!!! Απλά κρατήστε την ημερομηνία: 04.08.2023!

Happy new year!!! First action for 2023: Take out your calendars and just SAVE THE DATE… 04.08.2023! Do we need to say something more??? @kzs_si @FIBA #GRESLO #HellasBasketball pic.twitter.com/vAYelVvByM

