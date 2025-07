En tradant pour Luka Doncic en cours de saison, les Los Angeles Lakers ont placé le futur de la franchise dans les mains du Slovène. Un move forcément excellent… si le joueur décide bien de s’engager dans le long terme.

Et tant que ce ne sera pas fait, l’équipe californienne ne sera pas sereine. Brian Windhorst, d’ESPN, a expliqué dans l'émission NBA Today que les Lakers sont un peu stressés au sujet de l’extension de contrat dans l’ancien Mav.

« Ça arrive quand c’est le deuxième contrat max d’un joueur. C’est quand les joueurs parfois décident de partir, ou n’en valent pas vraiment la peine. Les Lakers sont un petit peu stressés (concernant cette extension). S’il la signe, c’est un soulagement pour les Lakers… S’il ne la signe pas, vous allez voir des équipes commencer à manœuvrer pour tenter de récupérer Luka. »

Pour rappel, le contrat de Luka Doncic court encore sur deux ans, dont une player option en 2026-27. Il est éligible à partir du 2 août à une extension qui peut aller jusque quatre ans et 229 millions de dollars. Mais il n’y a aucune garantie qu’il signe ce deal. S’il ne signe rien, il serait donc à nouveau sur le marché l’été prochain.

John Hollinger de The Athletic expliquait il y a quelques jours qu’il est plus probable qu’il « choisisse un deal plus court qui le rendrait éligible à 35% du salary cap une fois qu’il aura atteint 10 ans d’ancienneté à l’été 2028 ». Ce serait donc une extension de deux ans.

Bref, les Lakers aimeraient vraiment le voir signer l’extension de 4 ans, mais celle de deux ans est plus potentiellement plus intéressante financièrement pour Luka Doncic. Bien évidemment, le joueur doit prendre en compte la possibilité d’une blessure qui changerait la donne dans les deux prochaines années, là où il pourrait verrouiller un gros contrat sur quatre ans.

En tout cas, tant que le joueur n’a rien signé, les Lakers seront forcément en stress après avoir énormément misé sur lui. Un stress qui pourrait durer jusqu’après l’Euro :

« Je ne m’attends pas à ce que ça arrive si tôt (début août). Il va jouer pour la Slovénie. Ne paniquez pas si vous n’entendez rien concernant son contrat avant septembre. »

Windy on Luka's upcoming extension next month:

"I would not expect it to happen that early. He's playing for the Slovenian national team. Do not freak out if you do not hear from Luka contractually until September"

