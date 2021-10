Luka Doncic, une statistique folle pour marquer l’histoire de la NBA

Les Dallas Mavericks ont pris une gifle par les Atlanta Hawks (87-113). Un match difficile pour les Texans, même pour Luka Doncic. Pour sa première rencontre de la saison, le Slovène a ainsi compilé : 18 points (à 6/17 aux tirs), 11 rebonds et 7 passes décisives.

Une performance simplement "correcte" pour le talent de 22 ans dans une partie rapidement perdue par son équipe. Et pourtant, sur cette sortie, l'ancien du Real Madrid a encore marqué l'histoire de la NBA.

En effet, il s'agissait de sa 200ème rencontre en carrière dans cette Ligue. Et au total, Doncic totalise plus de 5 000 points, 1 500 rebonds et 1 500 passes décisives. Une statistique incroyable puisque seulement un joueur a déjà réalisé un tel exploit dans l'histoire : Oscar Robertson.

Career game No. 2️⃣0️⃣0️⃣ tonight for Luka Dončić:

The only other player in NBA history to record 5,000 points, 1,500 rebounds and 1,500 assists in their first 200 career games is Oscar Robertson.@luka7doncic | @dallasmavs pic.twitter.com/B6ukKRN6Zr

— The Athletic (@TheAthletic) October 21, 2021