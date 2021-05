Encore une performance Magic Johnson-esque pour Luka Doncic

Luka Doncic continue de régaler et de rejoindre l’élite de l’Histoire. Il est rentré dans un cercle très fermé hier soir. Celui des joueurs à au moins 30 points, 10 rebonds et 20 passes sur une rencontre NBA. Ils ne sont que quatre : Magic Johnson, Russell Westbrook, Oscar Robertson et lui-même. Mais pour lui, le plus fou, ce n’était pas ses 31 points, 12 rebonds et 20 caviars.

« Je pense que je suis encore plus impressionné par le fait que je n’ai perdu qu’un seul ballon », notait l’intéressé. « C’est quelque chose qui ne m’arrive jamais. »

Il y a clairement du Magic dans ce Luka Doncic, capable de mener le show d’une main de maître, de mettre ses coéquipiers sur orbite et de prendre une rencontre à son compte. Ses Dallas Mavericks couraient après le score dans le quatrième quart temps la nuit dernière. Avec huit points de retard à douze minutes du buzzer. Puis le prodige slovène s’est sublimé. Lui, et ses coéquipiers. Il a marqué 8 points dans le money time tout en offrant 7 passes décisives. Dont celle pour le panier victorieux à trois-points de Dorian Finney-Smith.

LUKA TO DORIAN FINNEY-SMITH FOR THE WIN 😱 pic.twitter.com/JufDOqxTiy — NBA TV (@NBATV) May 2, 2021

Quelques secondes auparavant, Doncic avait arraché l’égalisation. Au total, il a contribué pour 25 des 36 points de son équipe dans le quatrième quart temps. Et même 82 des 109 points inscrits par Dallas quand il était sur le terrain. Ses 20 passes décisives ont donc rapporté la bagatelle de 51 points. Avec même 11 paniers primés dans le lot. Un festival. Et avec à la clé, une belle victoire des Mavericks, qui repassent cinquièmes à l’Ouest devant les Lakers.

