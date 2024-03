Luka Doncic, les Mavs vont-ils encore lui gâcher une année ?

A 25 ans, Luka Doncic n'a jamais été aussi fort. Il ne s'agit pas d'un avis, mais d'un fait. Depuis son arrivée en NBA en 2018, le meneur des Dallas Mavericks n'a jamais eu un tel impact sur le parquet : 34,5 points, 9,7 passes décisives et 8,9 rebonds de moyenne. Le tout à 49,6% aux tirs, dont 38% à trois points.

C'est simple, malgré l'actuelle 8ème position des Texans au sein de la Conférence Ouest, l'international slovène s'impose tout de même comme un sérieux prétendant au trophée de MVP. Un signe fort de son niveau de jeu individuel.

Et pourtant, malgré un Doncic incroyable, Dallas ne répond plus ! Sur une série de 5 défaites lors de ses 6 derniers matches, les Mavs coulent doucement au classement. Au point de se retrouver sous la menace des Los Angeles Lakers et des Golden State Warriors.

Luka Doncic, un agacement qui grimpe...

Encore la nuit dernière, Doncic a tout fait pour porter son équipe. Des efforts insuffisants face aux Indiana Pacers (120-137). Le match de l'ancien Madrilène a pourtant été monstrueux : 39 points, 11 passes décisives et 10 rebonds.

A cette occasion, il est seulement devenu le 3ème joueur de l'histoire à enchaîner trois triple-doubles consécutifs à plus de 35 points. Avec les légendes Oscar Robertson et Russell Westbrook. Problème, sur cette période, Dallas a enchaîné 3 défaites !

Il faut se rendre compte que malgré sa production XXL, Doncic, sur ses 43 minutes sur le parquet, ne dispose pas d'un différentiel positif : -18. Mais comment est-ce possible avec un tel impact offensif ? La faute à une défense collective absolument CATASTROPHIQUE.

"Ce n’est pas un bon sentiment. La série négative ? Cela me surprend évidemment, oui. Nous devons faire quelque chose. Nous devons faire mieux. Des performances historiques ? Cela n’a aucune importance. Je veux juste gagner. C’est tout. Ce qu'il faut faire ? Honnêtement, je ne sais pas. Nous savons que nous devons régler ça", a soufflé Luka Doncic, passablement agacé, devant les médias.

Depuis le All-Star break, Dallas a tout simplement la pire défense de la NBA. Sur cette phase de 7 matches, les Texans ont encaissé 126 points sur 100 possessions ! C'est énorme ! Pour avoir une illustration plus parlante : les Washington Wizards, sur une série de 15 défaites consécutives, font mieux (122,5 points).

Et attention, il n'est pas question de cacher les responsabilités de Doncic de ce côté du parquet. En défense, le Slovène est un "problème" que les Mavs doivent s'efforcer de cacher. Mais son talent offensif compense largement ses lacunes défensives. On ne peut pas en dire autant du collectif texan...

Comme l'an dernier, Dallas donne l'impression de perdre le fil de sa saison. Luka Doncic s'agace et Jason Kidd patauge...

Jason Kidd va devoir se bouger !

Car en l'état, Dallas semble donc bien parti pour gâcher, comme l'an dernier, une année avec Doncic. A son meilleur niveau, le Slovène peut difficilement accepter de rater, pour la seconde année de suite, les Playoffs.

Bien évidemment, ce scénario catastrophe n'est pas encore garanti. Même en glissant au classement, un Play-in paraît assuré pour cette formation. Mais avec une telle défense, il faut oublier la moindre ambition. Même avec Doncic.

Collectivement, il faut des changements drastiques pour redresser la barre. Et si Kidd a évité miraculeusement d'être remis en question malgré le fiasco de l'an dernier, il risque de devoir rendre des comptes dans l'hypothèse d'un échec en 2023-2024.

"Nous avons l’effectif. Nous avons l'équipe. C'est en fait un excellent test pour nous de pouvoir traverser une période difficile en mars, car les choses deviennent encore plus difficiles en avril, mai et juin. C'est donc un bon test pour savoir si nous allons lâcher la corde ou si nous allons continuer à travailler. Tout le monde vient travailler. Tout le monde a un état d'esprit positif, de l'énergie. Tout le monde essaie de faire ce qu'il faut en ce moment", a assuré le coach texan.

Il faut rappeler que les Mavs ont, encore une fois, fait "all-in" pour cette saison. Lors de la deadline, ils ont ainsi misé sur PJ Washington et Daniel Gafford. Quitte à sacrifier deux picks de Draft. Dans l'unique but de progresser sur le court terme autour de Doncic.

A force de se précipiter pour gagner dès maintenant, les Mavs en ont oublié de construire sur la durée autour de lui. Ce qui entraîne des changements incessants au sein de l'effectif. Une stratégie répétée ces dernières années, qui risque de reproduire le même résultat...

"En demandons-nous trop à Luka ? Je ne sais pas si on lui demande. C'est ce qu'il fait. C'est l'un des meilleurs joueurs offensifs de la planète, et c'est ce qu'il fait. Nous devons donc l'aider dans ce domaine et nous devons aussi l'aider dans le domaine défensif. Ce n'est pas une surprise, c'est ce qu'il a fait pendant presque toute sa carrière. C'est un triple-double ambulant. Il fait tout pour aider l'équipe à gagner. Nous devons tous nous impliquer et l'aider", a réclamé Kidd.

Pour rappel, Luka Doncic aura la possibilité de se retrouver sur le marché en 2026. Selon la patience du prodige, Dallas pourrait donc rapidement se retrouver sous pression. Notamment avec une seconde année sans Playoffs...

