Luka Doncic plus que jamais motivé par les critiques

Même Luka Doncic peut se retrouver ciblé par les critiques. Auteur de grosses performances offensives sur le début de la série contre les Phoenix Suns (2-1), le meneur des Dallas Mavericks avait cependant affiché quelques lacunes sur le plan défensif.

Un constat qui a agacé le Slovène. Ainsi, sur le Game 3 remporté par son équipe (103-94), l'ancien joueur du Real Madrid avait vraiment à cœur de se reprendre. Et avec le réveil collectif des Texans, Doncic a pu livrer une meilleure prestation globale.

"Je savais que je devais faire mieux. Et que je pouvais faire mieux. Je pense que j'ai fait de grands progrès en défense cette année. La seconde période du Game 2 a été horrible de ma part. Je savais que je devais me reprendre pour mon équipe et jouer une meilleure défense.

Nous allons y croire jusqu'à la fin. Une équipe doit arriver à 4 victoires, et peu importe la situation, vous devez y croire", a ainsi insisté Luka Doncic.