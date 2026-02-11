Luka Doncic impliqué dans l’achat d’une franchise en NBA Europe

Londres, Paris, Milan. La NBA vise les plus grands marchés européens pour sa nouvelle ligue européenne. Le géant américain travaille en coulisses avec ses partenaires financiers et la FIBA dans le but de créer un championnat qui viendrait concurrencer l’Euroleague, potentiellement dès 2027. L’idée étant que le basket, sport très populaire et en pleine croissance sur le continent, ne serait finalement pas assez exploité au moins du point de vue de son potentiel marketing. D’où l’envie de cibler des grandes villes. Rome est aussi une destination éventuelle pour cette NBA Europe. Avec l’implication d’un joueur phare, Luka Doncic.

The Athletic rapporte que le Slovène se serait associé à Donnie Nelson, fils de la légende Don Nelson et ancien GM des Dallas Mavericks qui a justement fait venir le prodige au sein de la franchise texane le soir de la draft 2018, pour essayer de créer une organisation dans la capitale italienne. La Gazetta Dello Sport annonçait aussi la participation de Dirk Nowitzki au projet, rumeur niée par l’entourage de la superstar allemande depuis.

Donnie Nelson, Luka Doncic et leurs associés ont pour ambition d’utiliser la licence en Seria A du club de Vanoli pour former une franchise des centaines de kilomètres plus loin, à Rome. En effet, tous les membres de la NBA Europe devront évoluer dans leur championnat local en prime en possédant donc une autorisation de la FIBA. Sauf que la fédération italienne oblige d’attendre deux ans avant un éventuel déménagement et changement de nom. Autrement dit, le temps presse.

Doncic n’est pas la seule star NBA en activité impliquée dans cette nouvelle ligue. Kevin Durant est un actionnaire minoritaire du PSG, empire du football français financé par le Qatar, qui devrait créer une équipe pour s’implanter dans le basket.