Si la défaite d’OKC leur laisse un petit espoir, les Dallas Mavericks vivent une fin de saison cauchemardesque. L’arrivée de Kyrie Irving n’a clairement pas eu l’effet escompté par le front-office texan. Les plus optimistes évoquaient les premiers jours le nécessaire temps d’adaptation pour que l’alchimie se fasse. Mais Luka Doncic lui-même écarte cette idée.

Les médias ont en effet demandé au Slovène si Kyrie Irving et lui avaient eu assez de temps pour apprendre à jouer ensemble. Ce n’est visiblement pas ce qui semble le plus le préoccuper :

Luka Doncic, when asked whether he and Kyrie Irving have had enough time to learn to play together: “I don’t think offense is the problem. I’ve always said this. It’s our defensive end. I think anybody can score on us. Whoever it is, anybody can score on us."

— Callie Caplan (@CallieCaplan) April 4, 2023