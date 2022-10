Les résultats de la nuit en NBA, celle de Luka Doncic

Spurs @ Sixers : 114-105

Pistons @ Pacers : 115-124

Celtics @ Magic : 126-120

Raptors @ Heat : 109-112

Cavaliers @ Bulls : 128-96

Rockets @ Bucks : 105-125

Grizzlies @ Mavericks : 96-137

Thunder @ Nuggets : 117-122

Clippers @ Kings : 111-109

Luka Doncic en mode Lucky Luke

- Luka Doncic a pris la décision de ne laisser aucune chance aux Memphis Grizzlies (137-96). Immédiatement dans le bon rythme, le patron des Dallas Mavericks a marqué 21 de ses 32 points pour parfaitement lancer son équipe sur cette partie. Et par la suite, les Texans ont pu gérer et aggraver cette avance.

Avec également 10 passes décisives et 7 rebonds, le Slovène a montré la voie en étant bien soutenu par Christian Wood (25 points, 12 rebonds), Tim Hardaway Jr (16 points) ou encore Spencer Dinwiddie (15 points). En face, Ja Morant (20 points) a bien tenté de répondre, mais Dallas a frappé trop fort trop vite avec le prodige Luka Doncic.

Luka dropped 21 in the FIRST quarter 🤯 pic.twitter.com/Frng8HkDHN — Bleacher Report (@BleacherReport) October 23, 2022

Les Sixers, c'est grave docteur ?

- Les Philadelphia Sixers n'y arrivent pas ! Après deux défaites pour débuter la saison (avec un calendrier complexe), les hommes de Doc Rivers ont enchaîné avec un troisième revers lors de la réception... des San Antonio Spurs (105-114). Et pourtant, cette fois-ci, Joel Embiid, très frustré sur ce début d'exercice, a fait son boulot : 40 points et 13 rebonds.

Mais à ses côtés, à l'exception d'un Tyrese Maxey (25 points) intéressant, c'était le néant ! James Harden (12 points, 12 passes décisives, 9 rebonds) a notamment arrosé comme à ses plus belles heures (4/18). Et surtout le banc des 76ers a confirmé sa faiblesse incroyable : 10 points apportés...

En face, les jeunes texans ont joué le coup à fond. Portés par les jeunes Keldon Johnson (21 ponts) - Devin Vassell (22 points), les Spurs ont également pu compter sur l'impact de Doug McDermott, auteur de 14 points (tous en seconde période) avec 4 paniers primés. Pour Philadelphie, le réveil va vite devoir arriver.

Joel Embiid, mais pourquoi est-il si frustré ?

Les stars se chauffent...

- Dans une soirée animée, Joel Embiid n'a pas été la seule star à atteindre ou dépasser la barre des 40 points. Sans pitié pour les Houston Rockets (125-105), les Milwaukee Bucks ont notamment pu compter sur un grand Giannis Antetokounmpo (44 points, 12 rebonds).

Le Grec a très rapidement fait la différence (28 minutes) et a pu compter sur la puissance collective de la formation du Wisconsin pour ensuite se reposer. Jrue Holiday (19 points, 10 passes décisives) et Bobby Portis (13 points, 8 rebonds) ont également eu un bel impact.

- Dans le même temps, les Boston Celtics ont réussi à arracher la victoire sur le parquet du Orlando Magic (126-120). Dans un match accroché, Jayson Tatum a sorti le grand jeu pour porter les siens : 40 points, 8 rebonds.

Avec également un excellent Derrick White (27 points) pour compenser les difficultés de Jaylen Brown (12 points à 4/16 aux tirs), Boston a dû lutter pour répondre aux performances de Terrence Ross (29 points) et de Paolo Banchero (23 points, mais à 6/19 aux tirs).

Sans surprise, le banc de la formation du Massachussetts a également joué un rôle précieux avec les apports de Grant Williams (13 points, 6 rebonds) et de Malcolm Brogdon (13 points, 4 passes décisives). Dans le money-time, Tatum et White ont été solides en inscrivant les 12 derniers points des Celtics.

- Kawhi Leonard au repos, Paul George assume ses responsabilités ! Pour dominer les Sacramento Kings (111-109), les Los Angeles Clippers ont pu compter sur un PG taille patron : 40 points, 6 passes décisives et 6 rebonds.

Cependant, ce match a été tout de même complexe pour les troupes de Tyronn Lue. Portés par De'Aaron Fox (36 points), les Kings ont réussi à faire douter leurs homologues californiens en fin de partie. Mais George, malgré la faillite de Norman Powell (4 points à 1/10), a été solide pour résister.

A noter les débuts intéressants, en sortie de banc pour l'intégrer en douceur, du rookie Keegan Murray : 19 points à 7/10 aux tirs.

La première victoire du Heat

- Après deux défaites, le Miami Heat a enfin goûté à la joie de la victoire face aux Toronto Raptors (112-109). Dans le sillage de Jimmy Butler (24 points), les Floridiens semblaient bien partis pour s'offrir un succès facile. Puis l'avance du Heat (+24) a totalement fondu... après un début de bagarre !

En effet, sur une action anodine, Christian Koloko et Caleb Martin ont eu un gros accrochage. Après un attroupement général, les deux hommes ont été expulsés et les Canadiens se sont réveillés ! Avec notamment Pascal Siakam (23 points, 9 passes décisives, 8 rebonds) et Gary Trent Jr (23 points).

Mais avec l'apport de Kyle Lowry (17 points), Tyler Herro (14 points) et surtout Max Strus (20 points) en sortie de banc, Miami a tout de même réussi à l'emporter.

- Dans le même temps, les Cleveland Cavaliers ont également décroché leur premier succès face aux Chicago Bulls (128-96). Cette fois-ci, il n'y a pas eu une bagarre pour relancer les Bulls. Très rapidement, Donovan Mitchell (32 points, 9 rebonds, 8 passes décisives) a pris le jeu à son compte.

Et si Zach LaVine (23 points) a tenté de répondre, Chicago n'a pas vraiment fait le poids sans un DeMar DeRozan (13 points) inspiré. En face, le collectif de la formation de l'Ohio a été intéressant avec Evan Mobley (16 points), Kevin Love (15 points) ou encore Cedi Osman (15 points). Une belle réponse sans Darius Garland.

Le retour de Jamal Murray fêté !

- Nikola Jokic a présenté son second trophée de MVP aux fans des Denver Nuggets. Mais la star de la soirée, c'était Jamal Murray ! Pour son grand retour à la compétition à domicile, le meneur a eu le droit à un accueil très chaleureux de ses fans. Et ce match s'est bien terminé avec une victoire face à l'Oklahoma City Thunder (122-117).

Sur le terrain, le Serbe, comme Luka Doncic, a assumé son rôle de leader : 19 points, 16 rebonds et 13 passes décisives pour montrer la voie. Même un peu rouillé, Murray (16 points) n'a pas démérité, alors que Michael Porter Jr (22 points) monte également en puissance.

Grâce à Shai Gilgeous-Alexander (28 points) et Josh Giddey (19 points, 12 rebonds), le Thunder n'a pas démérité.

- Enfin, les Indiana Pacers ont pris le meilleur sur les Detroit Pistons (124-115). Malgré Cade Cunningham (22 points), les Pistons ont été particulièrement brouillons. On pense notamment à Saddiq Bey (20 points, mais à 5/16) ou encore à Bojan Bogdanovic (16 points, mais à 5/16).

Alors que Tyrese Haliburton (24 points) a assumé ses responsabilités, il a pu compter sur le soutien de Jalen Smith (19 points et 15 rebonds). Et surtout, en sortie de banc, un homme a fait la différence : Bennedict Mathurin !

Auteur d'un super début de saison, le rookie a encore brillé : 27 points, 7 rebonds. Un impact XXL pour permettre le succès d'Indiana.

Pacer Nation, what’s the word???? First Dub! pic.twitter.com/GhweFIIc8m — Bennedict Mathurin (@BennMathurin) October 23, 2022

