Joel Embiid, mais pourquoi est-il si frustré ?

Les Philadelphia Sixers ont donc débuté la saison par deux défaites. Mais pour le coup, les hommes de Doc Rivers ont eu un calendrier costaud : les Boston Celtics (117-126) puis les Milwaukee Bucks (88-90) cette nuit. Autant dire qu'il n'y a rien de très alarmant.

Et pourtant, un élément suscite déjà des interrogations : Joel Embiid. Sur le plan sportif, l'intérieur des 76ers n'a pas spécialement démérité. 26 points et 15 rebonds sur le premier match. 15 points et 12 rebonds sur le second. Mais son attitude surprend.

Déjà très frustré face aux Celtics, avec notamment une embrouille avec Marcus Smart, le Camerounais a encore montré des signes négatifs contre les Bucks. Un comportement étonnant sur le lancement d'un exercice...

Joel Embiid muselé par les Bucks

Pour sa défense, il faut reconnaître que la star de 28 ans a connu une mauvaise soirée face à Milwaukee. Plutôt bien parti sur les deux premiers quart-temps, le pivot a été totalement éteint par les Bucks au retour des vestiaires ! Et le terme "totalement" n'est vraiment pas galvaudé...

Après la mi-temps, Embiid n'a tout simplement plus marqué le moindre point. Son bilan ? 7 tirs tentés et ratés, mais aussi 3 ballons perdus (4 au total). Au final, il a terminé le match avec un vilain 6/21 aux tirs.

Si le duo Giannis Antetokounmpo - Brook Lopez mérite du crédit sur le plan défensif, le natif de Yaoundé a aussi donné l'impression de sortir, tout seul, de cette rencontre. Plutôt intéressant dans son engagement en début de partie, il s'est éteint, sans vraiment combattre, au fil des minutes. En perdant son envie, son agressivité et son implication.

"Je ne sais pas si les Bucks ont réellement fait quelque chose. Il n'a tout simplement pas fait un grand match. Il est humain. Il n'a pas eu un de ses meilleurs matches. Il a fait beaucoup d'autres choses pour nous ce soir, et je pense que défensivement, il était plutôt bon. On lui a fait prendre 21 tirs. Je n'ai pas aimé la position de certains d'entre eux. Nous sommes encore en progrès offensivement. On doit trouver un meilleur rythme", a analysé Doc Rivers.

Et de son côté, comment Embiid a-t-il expliqué cette performance décevante ? Il n'a pas souhaité le faire... En effet, il a refusé de réaliser le moindre commentaire auprès des médias. Un nouveau signe de sa frustration grandissante ?

Marcus Smart furieux du geste de Joel Embiid !

Une blessure encore problématique ?

Sans les explications de l'intérieur, on peut soumettre plusieurs hypothèses de cette situation. Sur le plan personnel, l'intérieur a-t-il vraiment digéré la saison 2021-2022 ? Avec sa défaite pour le Trophée de MVP, Joel Embiid a peut-être du mal à retrouver le bon état d'esprit.

Mais par le passé, il a plutôt donné le sentiment d'utiliser la moindre "injustice" - vécu en tout cas comme une injustice - comme une motivation. D'ailleurs, pour de nombreux observateurs, il s'imposait comme le favori pour le MVP de cet exercice pour cette raison.

Par contre, il ne faut visiblement pas sous-estimer l'impact de son opération du pouce. Gêné en Playoffs, le leader des 76ers a décidé de passer sur le billard pendant l'été. Et visiblement, il n'a pas encore retrouvé l'intégralité de ses sensations.

"Cela vous affecte pendant longtemps, surtout quand il est touché. Ce sont encore des mouvements bruts. En tant qu'intérieur, je suppose qu'il se fait frapper à chaque match. Vous n'êtes pas blessé, c'est juste douloureux", a expliqué Doc Rivers.

Une thèse qui peut se tenir. Surtout avec le déroulé de son match contre les Bucks, qui a donc semblé de plus en plus compliqué. Pour autant, malgré la douleur, Embiid n'a clairement pas la bonne attitude.

En laissant transparaître une telle frustration, il n'envoie pas le bon message à ses partenaires. Et pour un prétendant au titre qui se cherche encore avec James Harden, ce début de saison doit permettre de trouver des certitudes.

Et pour le moment, personne n'arrive vraiment à comprendre ce qu'il se passe avec Joel Embiid. Avec des matches plus abordables, on n'a aucun doute sur la montée en puissance de Philadelphie et du possible futur international français. Mais en attendant, les questions sur sa mentalité sont légitimes et légèrement inquiétantes.

