Marcus Smart furieux du geste de Joel Embiid !

Il y a eu de la tension lors du match entre les Boston Celtics et les Philadelphia Sixers (126-117). Marcus Smart et Joel Embiid se sont embrouillés. Avec également une intervention musclée de Jaylen Brown.

Et si l'intérieur des 76ers a tenté de minimiser l'importance de cet accrochage, le meneur des Celtics n'a vraiment pas la même vision. Furieux, le meilleur défenseur de l'année 2021 a vidé son sac après cette action.

"Je vais pour prendre un rebond. Une action de basket. Je vais pour faire une interception. Une action de basket. L'arbitre siffle et voit une faute. J'arrête de jouer, mon arme reste bloqué et il tente de le casser. Et ensuite, je suis le seul à avoir une technique ?

Tout le monde l'a vu. Je n'ai pas besoin de continuer à en parler. Si je l'avais fait, j'aurais probablement été expulsé, suspendu pour 3 ou 4 matches avec une amende.. Mais le fait que je sois le seul joueur sanctionné me dépasse.

Surtout quand il s'agit de défendre le DPOY et il est traité comme ça ? C'est dur. Mais comme je l'ai dit, c'est la maturité. J'aurais pu lui ouvrir la tête, mais je ne l'ai pas fait. Et c'est la maturité que nous avons. Alors on passe à autre chose.

C'est comme ça. Nous contrôlons ce que nous pouvons", a relativisé Marcus Smart face à la presse.